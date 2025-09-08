INTRODUCTION DE L’ALCOOTEST DANS LA LUTTE CONTRE L’INSECURITE ROUTIERE : Une mesure qui… dessaoule

Selon le ministère en charge de la sécurité, 1877 accidents de la circulation ayant occasionné 1341 blessés et 69 décès, ont été enregistrés durant le mois de juillet 2025. Ces chiffres font froid dans le dos et prouvent qu’il y a beaucoup d’efforts à faire en matière de lutte contre l’insécurité routière. C’est dire si nos routes sont devenues des cimetières à ciel ouvert qui, chaque jour qui passe, engloutissent des vies humaines. On comprend pourquoi des mesures, en vue de limiter cette comptabilité macabre, ont été prises par les autorités compétentes. C’est tout à leur honneur ; tant certains compatriotes font parfois montre d’une insouciance déconcertante. C’est en cela qu’il faut saluer l’avènement des radars afin de contrôler et de prévenir les excès de vitesse sur les routes. A cela s’ajoutent le contrôle documentaire et l’interdiction faite à certaines catégories d’engins, de circuler à certaines heures, etc. Mais en dépit de tout, le mal perdure. Il lui faut donc une thérapie de choc afin de limiter les dégâts. C’est sans doute ce souci qui anime les forces de police qui ont jugé nécessaire d’introduire l’utilisation de l’alcootest pour vérifier le taux d’alcoolémie des uns et des autres dans la circulation. Une innovation majeure, s’il en est, qui, on l’espère, produira les effets escomptés. C’est une mesure qui… dessaoule car, il faut le dire, bien des accidents de la circulation sont liés à la consommation excessive d’alcool. En effet, il y en a qui, quand ils boivent, ne se fixent aucune limite.

On ne peut donc pas permettre que les turpitudes des uns portent atteinte à la vie des autres

Ces gens-là n’ont aucun sens de la mesure ni de la pondération. Ils ne se soucient même pas de leur propre santé. Si fait que quand ils se lancent dans la circulation, ils deviennent des dangers publics. Ils roulent à tombeau ouvert et advienne que pourra. Quant au respect des règles qui gouvernent la route, ils n’en ont cure. Voyez-vous ? De tels comportements irresponsables ne sauraient être tolérés. Il faut les réprimer surtout quand on sait qu’ils coûtent la vie à des innocents. Et Dieu seul sait le nombre de personnes qui n’ont commis aucune infraction dans la circulation, mais qui ont été mortellement fauchées. On ne peut donc pas permettre que les turpitudes des uns portent atteinte à la vie des autres qui, parfois, sont en phase avec les textes. Celui qui veut boire en excès, qu’il le fasse chez lui, sans exposer la vie d’autrui. C’est en cela d’ailleurs qu’il faut saluer l’avènement des véhicules intelligents qui refusent de démarrer si le taux d’alcool de celui qui conduit, dépasse les normes requises. Ils ne sont peut-être pas en grand nombre à Ouagadougou, mais il en existe tout de même. Mais comme tout le monde n’a pas les moyens de s’acheter un véhicule intelligent dont le coût n’est pas à la portée de n’importe qu’elle bourse, l’alcootest peut constituer une parade. Avec ça, on peut traquer les buveurs impénitents qui provoquent des accidents de la circulation. Quand on sait qu’on est saoul, le mieux, c’est de se faire conduire par un tiers qui est lucide. Cela permet d’éviter de prendre des risques non seulement pour soi-même, mais aussi pour les autres. Car, comme on le sait, on ne vit qu’une seule fois. Et une vie fauchée ne saurait être réparée. En tout cas, l’avènement de l’alcootest poussera, on l’espère, les uns et les autres à une prise de conscience individuelle et collective.

Sidzabda