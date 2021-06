LA CITE SANS VERTU  

L’information a choqué plus d’un, tant elle heurte les consciences. En effet, un jeune homme s’est rendu coupable d’un inceste le 31 mai dernier à Kibou dans la commune de Yako. A qu’on dit, le jeune homme a menacé sa sœur à l’aide d’un couteau pour la contraindre à céder à ses desiderata. Et ce sont finalement les cris de désespoir de la victime qui ont alerté les voisins. Voyez-vous ? Qui vivra verra, a-t-on coutume de le dire. Car, ce qui était inadmissible et impensable autrefois, passe pour être la règle dans ce monde en perte de valeurs. En tout cas, à l’allure où vont les choses, il faut craindre que l’espèce humaine ne finisse pas égaler le monde animal où il n’y a pas de licence en matière de sexualité. Ce n’est peut-être qu’une question de temps.

Cicéron

A lundi prochain