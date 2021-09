LA CITE SANS VERTU  

Une femme enceinte copieusement rouée de coups de poing et de machette par son conjoint ! Cela paraît, pour le moins, incroyable. Et pourtant, c’est le spectacle affreux auquel ont assisté les populations du secteur 24 de Bobo-Dioulasso, qui n’ont d’ailleurs pas hésité à alerter les autorités compétentes. Pourquoi se montrer méchant et inhumain au point de s’en prendre à une femme qui, qui plus est, porte une grossesse ? C’est tout simplement inadmissible et intolérable. Heureusement d’ailleurs que ce malotru qui tente de justifier son forfait par l’état d’ivresse dans lequel il végéterait, a été alpagué et condamné à une peine d’emprisonnement lourde. Il aura ainsi une belle occasion, du moins on l’espère, de se faire une sagesse ; lui qui semble oublier que, comme qui dirait, « l’on ne doit pas frapper une femme, même avec une fleur ».

Cicéron

A lundi prochain