LA CITE SANS VERTU

Voler dans un lieu de culte ! Beaucoup n’en croient pas leurs oreilles. Et pourtant, c’est une triste réalité. La pratique existe, et des cas concrets ont été enregistrés. En fait, on se demande parfois si certains, au regard de leurs comportements, ont encore la crainte de Dieu. Ou bien estiment-ils que la crainte d’un Tout-Puissant qui règle et définit les choses selon sa volonté, n’engagent que ceux qui y croient. Pour eux, tous les moyens son bons pour atteindre leurs objectifs. La morale et l’éthique peuvent attendre. Voyez-vous ? C’est la preuve, s’il en est, que notre société est en perte de valeurs au point que l’interdit passe désormais pour la norme.

Cicéron

A lundi prochain !