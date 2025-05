LA CITE SANS VERTU

Il y a des gens qui, par le mensonge, peuvent vous pousser à détester un tiers. En effet, ils se plaisent tellement à diaboliser les autres qu’ils se prennent pour des parangons de la vertu. Leur totem, c’est d’entendre dire du bien de l’autre. Et Dieu seul sait si ces gens-là sont nombreux dans notre société où le bon sens n’est plus la chose la mieux partagée. Comme quoi, il ne faut jamais, sur la base des racontars, vouer quelqu’un aux gémonies sans l’avoir côtoyé. Car, très souvent, on peut prendre, à tort, un ange pour un démon et vice-versa.

Cicéron

