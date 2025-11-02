LA CITE SANS VERTU

Un jeune homme qui, au cours d’une altercation, assène des coups à son père. Cela paraît pour le moins surréaliste. Et pourtant, les faits se sont déroulés à Passakongo à Dédougou. Mieux, de tels cas sont devenus légion tant et si bien que l’on se demande de quoi sera fait demain. En effet, pendant que certains pleurent parce que leurs parents ne sont plus de ce monde, d’autres les trouvent encombrants au point qu’ils souhaitent les occire. C’est la triste réalité de notre monde où le vice a pris le pas sur la vertu et l’abominable sur l’attachant. En fait, tout se passe comme si, avec le choc des civilisations, les jeunes ne se fixent aucune limite. Ils se croient tout permis, allant jusqu’à commettre l’innommable.

Cicéron

A lundu prochain !