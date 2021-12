La semaine de raogo

COUP DE CŒUR

Lutte contre les violences basées sur le genre : merci à la Belgique !

Afin de soutenir la lutte contre les violences basées sur le genre, le Royaume de Belgique, à travers son agence de développement Enabel, a volé au secours du Burkina avec un don d’une valeur estimée à plus de 65 millions de F CFA. Composé, entre autres, de matériel roulant, d’ordinateurs, d’imprimantes, ce don devra « faciliter la mobilité et le travail de terrain des acteurs de la prise en charge et des agents sociaux de la région du Centre-Est » où plus de 80% des femmes, selon un récent sondage, subissent des actes de violences. Merci donc à la Belgique pour ce soutien, ô combien inestimable, qui renforcera les capacités opérationnelles des acteurs impliqués dans la lutte contre les violences basées sur le genre.

COUP DE GUEULE

Fêtes de fin d’année : haro sur les actes de banditisme !

A l’approche des fêtes de fin d’année, l’on assiste à une recrudescence des actes de banditisme dans la plupart des centres urbains. Tout se passe, en effet, comme si pour certains individus, tous les moyens sont bons pour arriver à leurs fins ; d’où les braquages et les vols à main armée à répétition. Voyez-vous ? Mieux vaut chercher à gagner honnêtement sa vie que de vouloir vivre d’expédients. En tout cas, il faut se le tenir pour dit : le banditisme est un chemin sans issue puisqu’il finit le plus souvent dans les filets des fins limiers qui veillent au gain.