La semaine de raogo

COUP DE CŒUR

Commémoration du 13-Décembre : ces élèves qui montrent la voie à suivre

Le 13-Décembre de chaque année et ce, depuis l’assassinat du journaliste Norbert Zongo et ses trois compagnons, sont enregistrées des manifs en milieu scolaire afin d’exiger la lumière sur ce quadruple meurtre. Contrairement à Ouagadougou, par exemple, où les cours ont été perturbés, les élèves, dans certaines localités comme Bobo-Dioulasso et Kaya, pour ne citer que ces deux exemples, ont montré la voie à suivre. En effet, plutôt que de suspendre les cours durant toute la journée, ils ont choisi de marquer une petite pause pour rendre hommage aux victimes de Sapouy. Il s’agit là d’une démarche très élégante qui, on l’espère, va inspirer les partisans du désordre et de la pagaille.

COUP DE GUEULE

Non-exportation de céréales : haro sur les contrevenants !

Afin de pouvoir faire face à la grave crise alimentaire qui se profile à l’horizon, les autorités burkinabè ont interdit l’exportation des céréales vers d’autres pays. Mais il s’en trouve des gens qui en font à leur tête et qui continuent d’en exporter comme si de rien n’était. Si ce n’est pas de la bravade, dites-nous, bonnes gens, à quoi cela ressemble-t-il ? D’où la nécessité, pour les autorités, de taper du poing sur la table. Car, le tout n’est pas de prendre des mesures, il faut mettre un point d’honneur à les faire respecter.