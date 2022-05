LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Réconciliation à la FBF : Bravo à tous les acteurs !

Selon toute vraisemblance, la crise qui sévissait au sein de la Fédération burkinabè de football (FBF) relève désormais du passé. C’est le moins que l’on puisse dire. Car, les protagonistes, sous les auspices du président du Comité national olympique et des sports burkinabè (CNOSB), ont accepté de fumer le calumet de la paix. Une très bonne chose, s’il en est, surtout quand on sait que se profilent à l’horizon les éliminatoires de la CAN 2023. Bravo donc à tous pour avoir su prendre de la hauteur et cela, dans l’intérêt du football burkinabè !

COUP DE GUEULE

Incendie du poste de gendarmerie de Yako : « il faut quitter dans ça ! »

En réaction à l’interpellation d’un des leurs, des commerçants en colère s’en sont pris au poste de gendarmerie de Yako qu’ils ont littéralement mis à sac. C’était en début de semaine en cours. Où va le Burkina ? C’est la question que l’on est en droit de se poser quand on sait que cet acte hautement répréhensible, intervient au moment où des voix s’élèvent de plus en plus pour appeler à plus de collaboration entre les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les populations afin de faire un front uni contre les terroristes. Tout se passe comme si certains avaient fait le choix de jouer le jeu de l’ennemi. « Il faut quitter dans ça » !