LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Lutte contre la stigmatisation des communautés : bravo au CISC !

Dire non à la stigmatisation des communautés et dénoncer les cas d’impunité liés à des violations des droits humains, c’est le combat, ô combien noble, que mène le Collectif contre l’impunité et la stigmatisation des communautés (CISC) au Burkina Faso. La justesse et la pertinence de ce combat ont valu une distinction au coordonnateur de ladite structure qu’est Daouda Diallo. Ce dernier, en effet, a été lauréat du Prix Martin Ennals 2022 qui lui a été remis le 2 juin dernier à Genève en Suisse. Tout en rendant hommage au lauréat, nous l’encourageons à persévérer dans le combat qu’il mène, surtout par ces temps qui courent où les communautés ont besoin de se donner la main face à l’ennemi commun qui a juré la perte de notre patrie.

COUP DE GUEULE

Exécution de plusieurs personnes dans le Koulpélogo : « Il faut quitter dans ça ! »

La scène se déroule dans la province du Koulpélogo, plus précisément dans la commune de Soudougui. En effet, alors qu’elles participaient à une cérémonie de baptême, huit personnes ont été froidement exécutées et plusieurs autres blessées par des hommes armés. Pourquoi une telle boucherie humaine ? Seuls les auteurs peuvent répondre à cette question que plus d’un se pose. Toujours est-il que la violence est un chemin sans issue et ses promoteurs doivent comprendre que tôt ou tard, ils seront rattrapés par leur passé. « Il faut quitter dans ça ! ».