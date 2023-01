LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Démantèlement d’un réseau de criminels à Tenkodogo : bravo aux fins limiers !

La ville de Tenkodogo, chef-lieu de la région du Centre-Est, a enregistré, on s’en souvient, une série de tueries. Tant et si bien que beaucoup se demandent s’il s’agit de l’œuvre de terroristes ou de délinquants. Mais à la faveur des investigations, il ressort que plusieurs présumés criminels ont été identifiés et arrêtés. C’est le lieu pour nous de rendre un hommage appuyé aux fins limiers pour cette opération de salubrité publique qui, à n’en point douter, contribuera à ramener la quiétude au sein des populations. Bravo et encore bravo !

COUP DE GUEULE

Enlèvement de femmes à Arbinda : ce ne sont pas des djihadistes mais des bandits…

Parties pour cueillir des plantes pour se nourrir, plusieurs femmes ont été enlevées par des hommes armés. C’étaient les 12 et 13 janvier derniers à Arbinda dans la région du Sahel. Pourquoi s’en prendre à des femmes qui, en plus d’être des innocentes, étaient déjà sérieusement éprouvées par la faim suite au blocus imposé à leur localité depuis quelques mois ? En tout cas, ce rapt est la preuve, pour ceux qui en doutaient encore, que ceux qui nous attaquent ne sont pas des djihadistes qui, on le sait, ont une ligne de conduite. Ceux-là ne sont rien moins que des bandits.