LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Moralisation de la vie publique : bravo au REN-LAC !

Le Réseau national de lutte anti-corruption (REN-LAC) mérite qu’on lui tresse des lauriers ; tant il joue un rôle remarquable et remarqué dans la moralisation et l’assainissement de la vie publique au Burkina Faso. En effet, depuis quelque temps, tous les filous et autres détracteurs des biens publics sont traqués quand ils ne sont pas jugés et condamnés. Et il y a fort à parier qu’à l’allure où vont les choses, le Burkina pourrait rêver d’une gouvernance vertueuse. Bravo donc au REN-LAC pour cette opération de salubrité publique en cours !

COUP DE GUEULE

Affrontement mortel à Dabaré : le Burkina n’a pas besoin de ça !

Le week-end écoulé, un affrontement a opposé deux villages (Dabaré et Gaskaye) qui se disputent un lopin de terre dans le département de Pabré. Le bilan fait état de deux morts sans compter les blessés et les dégâts matériels. Avait-on besoin d’en arriver là ? Assurément non, d’autant que nous sommes dans une République où il existe des voies légales de règlement de conflits. Toute autre option est périlleuse et ne peut que déboucher sur la violence qui, comme on le sait, est un chemin sans issue. Voyez-vous ? Notre pays a tant souffert qu’il n’a pas besoin de ce genre d’agissements.