LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Soutien aux élèves déplacés internes : merci à l’UNEPEL !

Le geste est si beau qu’il mérite d’être souligné. En effet, en vue d’accompagner le gouvernement dans l’insertion des Elèves déplacés internes (EDI), l’Union nationale des établissements d’enseignement laïc (UNEPEL) a laissé parler son cœur. En plus d’un chèque d’une valeur de trois millions de F CFA qu’elle a remis aux autorités éducatives, elle a décidé d’offrir gratuitement 2306 places aux EDI dont certains, faute de moyens, ont dû mettre fin à leurs études. Quand on connaît l’urgence de la situation, on ne peut que dire merci et encore merci à l’UNEPEL pour cette œuvre de charité.

COUP DE GUEULE

Attaque du détachement de Koumbri : non à la violence aveugle !

Le 4 septembre dernier, le détachement de Koumbri dans le Yatenga, a fait l’objet d’une attaque complexe de la part d’hommes armés non identifiés venus d’on ne sait où. Le bilan fait froid dans le dos. Car, 53 combattants des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) ont été tués par les assaillants. Pourquoi une telle barbarie digne d’une jungle ? La question reste posée ; toujours est-il que le Burkina restera toujours debout et ne saurait devenir un sanctuaire pour les groupes armés terroristes qui prennent du plaisir à se repaître du sang des innocents. Non à la violence aveugle !