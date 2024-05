LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Réalisation d’un jardin potager au profit des populations : Bravo au GARSI !

En plus de la guerre sans merci qu’ils mènent contre les groupes armés terroristes, les éléments du Groupement d’action rapide de surveillance et d’intervention (GARSI) basés à Toéni dans la Boucle du Mouhoun, font dans le social. En effet, ayant constaté une pénurie de légumes dans la localité, ils ont procédé à la réalisation d’un jardin potager au profit des populations et ce, en collaboration avec des personnes-ressources du village. Pour une action salutaire, c’en est une qui mérite d’être saluée à sa juste valeur surtout quand on sait qu’elle contribue énormément à soulager les peines des populations. Bravo au GARSI !

COUP DE GUEULE

Administration publique : non au laxisme !

On en parle mais la pratique a toujours pignon sur rue dans notre Administration publique. Il s’agit du laxisme dont font montre certains travailleurs qui vont au bureau selon leurs humeurs et leur bon vouloir, et ce, alors même qu’ils sont payés à la fin du mois. Et gare au supérieur hiérarchique qui osera lever le ton sur cette race de travailleurs. Il en prendra pour son grade puisqu’on ne manquera pas de lui rappeler que la Fonction publique n’est le champ du papa de personne !