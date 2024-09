LA SEMAINE DE RAOGO

Coup de cœur : bravo aux enseignants du Zoundwéogo

Des enseignants du Zoundwéogo ont mobilisé plus de 500 000 F CFA pour le Fonds de soutien patriotique. Au-delà d’être un acte patriotique, ce geste contribuera, à n’en pas douter, à renforcer les contributions pour l’effort de paix. En tout cas, il permettra d’améliorer les conditions de vie et de travail des Volontaires pour la défense de la patrie et par ricochet, de mieux lutter contre le terrorisme. Vivement que d’autres emboîtent le pas aux enseignants du Zoundwéogo, car dans ce contexte de morosité économique, l’Etat a plus que jamais besoin de soutien financier pour faire face aux défis sécuritaires. En attendant, bravo à ces éducateurs du Zoundwéogo.

Coup de gueule: haro sur les importateurs des boissons interdites de commercialisation au Burkina

350 cartons de Vody ont été saisis le 9 septembre dernier, à Fada N’Gourma. Quand on sait que la production, l’importation et la commercialisation de cette boisson très alcoolisée sont interdites au Burkina depuis juin 2024, on ne peut que saluer cette œuvre de salubrité publique des forces de sécurité. Vendre des boissons non autorisées est un acte répréhensible et ceux qui s’adonnent à cette pratique, doivent être identifiés et punis à la hauteur de leur forfait. Car, la consommation de telles boissons peut augmenter le taux de la délinquance dans le pays. Haro donc sur les commerçants indélicats qui continuent d’importer ou de commercialiser cette boisson au Burkina.