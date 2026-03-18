LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

47e session du CAMES : bravo aux lauréats burkinabè !

A l’occasion de la 47e session du Conseil africain et malgache de l’enseignement supérieur (CAMES), qui s’est tenue à N’Djamena au Tchad, le Burkina Faso a réalisé une prouesse en occupant la première place. Toute chose qui mérite d’être relevée et félicitée. En effet, sur 328 candidats présentés par les institutions d’enseignement supérieur et de recherche, 318, dont 17 des universités privées, ont été inscrits avec brio aux différentes listes d’aptitude, soit un taux de succès de 96,95%. Félicitations donc aux universités et grandes écoles et au Centre national de la recherche scientifique et technologique (CNRST) pour leurs performances qui honorent notre pays !

COUP DE GUEULE

Mutilations génitales féminines : un changement de mentalités s’impose !

En dépit de l’interdiction de mutilations génitales féminines, il s’en trouve des gens qui en font à leur tête. En effet, comme si de rien n’était, ils poursuivent leur bonhomme de chemin, feignant d’ignorer les conséquences auxquelles ils exposent leurs victimes. Le dernier cas en date a été enregistré à Kirikongo dans la commune de Douroula où ont été excisées trois fillettes en mi-février. Et Dieu seul sait le nombre de cas non découverts enregistrés à travers le territoire national. Franchement, un changement de mentalités s’impose !