LA SEMAINE DE RAOGO  

COUP DE CŒUR

Démantèlement d’un réseau de délinquants : félicitations à la Police nationale !

Un réseau de délinquants spécialisés dans les vols à mains armées, a été démantelé la semaine dernière par la Police nationale. Toute chose qui a permis la saisie de 2 pistolets automatiques garnis de 4 munitions, un fusil kalachnikov garni de 14 munitions, 5 vélomoteurs, deux plaques solaires et des téléphones portables. Voyez-vous ? Il s’agit là d’une opération de salubrité publique, surtout en cette fin d’année où les cas de vol sont légion. Félicitations donc à la Police nationale qui, dans sa mission de protection des personnes et des biens, doit veiller au grain.

COUP DE GUEULE

Non-respect des mesures-barrières : un relâchement suicidaire

Au Burkina Faso, tout se passe comme si la pandémie du Covid-19 était derrière nous. En témoigne le comportement des uns et des autres qui ne se donnent plus la peine de respecter les mesures-barrières à plus forte raison de porter le masque. Autant le dire, il s’agit là d’un relâchement pour le moins suicidaire, qui pourrait expliquer la montée en flêche de la courbe de transmission du virus. C’est le lieu pour nous d’en appeler à la responsabilité des uns et des autres. Car, il s’agit là d’une question de vie ou de mort. Alors, ressaisissons-nous pendant qu’il est encore temps.