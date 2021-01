LA SEMAINE DE RAOGO  

COUP DE CŒUR

Lutte contre la dépravation des mœurs : félicitations à la Police nationale !

En fin d’année écoulée, la Police nationale, dans le cadre de ses missions de protection des bonnes mœurs, a procédé au démantèlement de six salons de massage érotique en sus de l’arrestation de plusieurs personnes qui s’adonnaient au proxénétisme et à bien d’autres pratiques malsaines. Pour une opération de salubrité publique, c’en est une qui mérite de s’inscrire dans la durée ; tant la dépravation des mœurs semble devenue la chose la mieux partagée à Ouagadougou. Félicitations donc à la Police nationale qui ne doit pas baisser la garde !

COUP DE GUEULE

Tentatives d’assassinat : qui en veut aux journalistes et aux juges ?

Ces derniers temps, plusieurs tentatives d’assassinat ont été rapportées. Ce fut d’abord trois journalistes (Sidiki Dramé, Ladji Bama et Séri Baoula) qui l’ont échappé belle. Alors que l’on s’interrogait sur ces différents cas, est venue s’ajouter la tentative d’assassinat du juge Patrick Léonard Kaboré. Qu’est-ce qui se passe ? Qui en veut aux juges et aux journalistes qui, on le sait, constituent deux piliers pour le renforcement de l’Etat de droit et de la démocratie ? Vivement donc que les auteurs soient identifiés et châtiés à la hauteur de leurs… tentatives de crime !