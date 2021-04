La semaine de raogo

COUP DE CŒUR

Saisie de stupéfiants : bravo à la douane !

Ces derniers temps, les services des douanes ont procédé à d’importantes saisies de drogue et autres stupéfiants. Le dernier cas en date, assez emblématique, a eu lieu à Ouessa, dans la région du Sud-Ouest où près de trois tonnes de chanvre indien ont été saisies. Le montant de cette prise est estimé à près de 300 millions de F CFA. Comment ne pas rendre hommage à la Douane pour cette œuvre de salubrité publique, surtout dans ce contexte d’insécurité où le pont est vite établi entre terroristes et trafiquants de drogue ?

COUP DE GUEULE

Violence juvénile à Ouahigouya : vite une thérapie de choc !

Des mineurs qui s’adonnent à des scènes incroyables de violences lors d’événements sociaux. La scène se déroule à Ouahigouya où pas plus tard que la semaine écoulée, un jeune homme est mort, étranglé par ses camarades. Peu avant, un autre avait failli passer de vie à trépas et ce, à l’issue d’affrontements violents. Pourquoi un tel phénomène ? C’est la question que tout le monde se pose, désemparé. Cela dit, les autorités et les parents sont interpellés. Car, il faut en urgence trouver une solution à cette forme de violence juvénile qui n’augure rien de bon.