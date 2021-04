La semaine de raogo

COUP DE CŒUR

Soutien à la lutte contre le Covid-19 au Burkina : merci à l’Arabie Saoudite

Afin de soutenir les efforts de lutte contre le Covid-19, l’Arabie Saoudite, par le biais de son ambassade à Ouagadougou, a fait un don de 23 respirateurs au Burkina Faso. Ces équipements médicaux sont arrivés à Ouagadougou depuis le 19 avril dernier. Signe des excellentes relations d’amitié et de coopération entre le Burkina Faso et le Royaume d’Arabie Saoudite, ce don contribuera, sans nul doute, à sauver des vies surtout dans un contexte où le Covid-19 continue de faire des ravages. Merci aux autorités saoudiennes.

COUP DE GUEULE

Augmentation des prix des denrées en plein ramadan : « il faut quitter dans ça ! »

On fait le constat que les prix des denrées (condiments, sucre, huile, etc.) ont connu une flambée vertigineuse durant ce mois de ramadan. Plutôt donc que d’accompagner nos frères musulmans durant cette période de pénitence, d’autres y voient une belle occasion pour se faire des sous. Voyez-vous ? « Il faut quitter dans ça ! ». Car, ce n’est pas en agissant ainsi que l’on peut faire fortune. Bien au contraire, on s’expose, pour ainsi dire, à des risques de sanction divine.