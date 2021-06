La semaine de raogo

COUP DE CŒUR

Soutien aux victimes de violences terroristes : merci aux Etalons

Au lendemain de l’attaque de Solhan dans la commune de Sebba, qui a coûté la vie à près de 160 personnes, les Etalons du Burkina ont laissé parler leur cœur. En effet, de retour d’Abidjan où ils séjournaient dans le cadre d’un match amical, ils ont remis une enveloppe de 16 millions de F CFA pour la prise en charge des victimes de violences terroristes et leurs familles respectives. Un beau geste, s’il en est, qui mérite d’être apprécié à sa juste valeur surtout quand on sait que l’attaque de Solhan est venue allonger la liste des déplacés internes qui ont nécessairement besoin de soutien. Merci donc aux Etalons et vivement que leur geste fasse des émules !

COUP DE GUEULE

Viols sur mineures : la morale a-t-elle foutu le camp !

L’information est de la gendarmerie nationale. En effet, un homme, la trentaine bien sonnée, dont l’épouse travaille en province, dit-on, a fait des viols sur mineures, un leitmotiv. Comment procédait-il ? Selon les fins limiers, il abusait de la naïveté des fillettes de CE1 et CM2 qu’il rencontrait dans la rue. Il les envoie chercher quelque chose dans sa cour ou dans sa chambre et en profite pour abuser sexuellement d’elles. Voyez-vous ? Il s’agit là d’un comportement pour le moins répréhensible qui traduit le manque de morale de la part de certains adultes. Il suffit parfois de faire preuve d’empathie pour comprendre que l’on ne doit pas faire à autrui ce que l’on n’est pas prêt à accepter.