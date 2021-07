LA SEMAINE DE RAOGO  

COUP DE CŒUR

Opération Taanli : bravo aux armées burkinabè et nigérienne !

Au cours d’une opération conjointe baptisée « Taanli » qui signifie en gulmancema, alliance ou cohésion sociale, les armées burkinabè et nigérienne ont neutralisé une centaine de terroristes et procédé à la saisie de matériel de fabrication d’engins explosifs. En territoire burkinabè, étaient concernées par cette opération, les localités suivantes : Dori, Mansila et Diapaga. En tout cas, il s’agit là d’un bel exemple de coopération entre Etats qui mérite de s’inscrire dans la durée et ce, au regard de la menace sécuritaire qui ne connaît pas de frontières. Bravo aux armées burkinabè et nigérienne pour un tel exploit !

COUP DE GUEULE

Saccage du haut-commissariat de Titao : le comble de l’incivisme !

Les populations de la province du Loroum ont manifesté, le 26 juin dernier, pour dénoncer « le délaissement de leur localité » par les plus hautes autorités et exiger un détachement militaire afin d’assurer leur sécurité. Le comble, c’est que dans leur furie, des manifestants s’en sont pris au haut-commissariat qu’ils ont littéralement saccagé. Si ce n’est pas de l’incivisme, dites-nous, bonnes gens, à quoi cela ressemble-t-il ? Car, comment comprendre que pendant que l’on réclame des services de l’Etat, l’on se permette d’incendier le peu dont on dispose ? Franchement, s’il est vrai que manifester est un droit, saccager les services publics n’en est pas un.