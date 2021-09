LA SEMAINE DE RAOGO  

COUP DE CŒUR

Soutien aux familles de soldats tombés : merci et bon vent aux initiateurs du projet « GO PAGA »

« GO PAGA », c’est le nom de ce programme créé en vue de venir en aide aux familles des soldats tombés au front, en l’occurrence les veuves et les orphelins. D’ores et déjà, près de 300 orphelins seront scolarisés grâce à ce projet qui bénéficie de l’accompagnement de l’ambassade de France et de jeunes Burkinabè de la diaspora. Et ce n’est pas tout. Car, à partir du 1er octobre, la plupart de ces enfants bénéficieront d’une assurance maladie à hauteur de 80%. Comment ne pas saluer une telle initiative quand on connaît les difficultés que vivent bien des familles de soldats tués dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ? Merci et bon vent aux initiateurs !

COUP DE GUEULE

Viol d’une fillette à Dano : il faut sanctionner pour l’exemple !

La scène se déroule à Dano dans le Ioba. Une fillette de 15 ans environ, a été violée par un homme qui l’a séquestrée pendant cinq jours. Et ce n’est pas tout. Car, la victime a été, par la suite, abandonnée dans la rue par son violeur qui est porté disparu. Voyez-vous ? Braves gens, comment peut-on expliquer pareille forfaiture ? On se croirait dans un autre monde et non à une époque civilisée où l’on ne peut pas s’arroger impunément des droits et devoirs sur autrui. D’où la nécessité de sanctionner pour l’exemple !