LA SEMAINE DE RAOGO  

Coup de cœur : merci à l’association Yira Yéré

L’association Yira Yéré dans le Kénédougou, a réhabilité le tronçon Kangala-Mahon. Pour ce faire, elle a mobilisé, le 2 octobre dernier, les populations qui sont sorties avec pelles, brouettes, charrettes, tricycles, bennes pour charger de terre et de cailloux, les parties dégradées de la route. Quand on sait que cette route départementale était impraticable, on ne peut que louer l’action citoyenne de cette association. Ce d’autant qu’elle a promis de réhabiliter entièrement ce tronçon long de 10 km. En tout cas, chapeau bas à l’association Yira Yéré !

Coup de gueule : haro sur les faussaires qui font perdre des milliards à l’Etat !

La Police nationale a mis aux arrêts six individus qui s’étaient spécialisés dans les actes de contrefaçon de documents de véhicules et de fausses quittances. Ils auraient fait perdre à l’Etat, près de 12 milliards de F CFA. En attendant que ces faussaires soient châtiés à la hauteur de leur forfait, il faut condamner ce genre de pratiques dont les conséquences sont énormes, aussi bien pour l’Etat que pour les innocents citoyens qui ont été arnaqués. Haro donc sur ces faussaires qui n’ont trouvé mieux à faire que d’emprunter la courte échelle pour se faire une fortune sur le dos d’honnêtes citoyens.