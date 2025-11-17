LUTTE CONTRE LE DIABETE : Une prise de conscience individuelle et collective s’impose

Le diabète, parlons-en ! Il s’agit, en effet, d’une maladie silencieuse qui, en réalité, provoque de nombreux dégâts. Tant et si bien qu’il constitue un défi de santé publique. En témoignent les statistiques aux plans national et mondial. En effet, selon des chiffres communiqués par des spécialistes, 6,7 millions de personnes sont décédées du diabète, en 2021, soit en moyenne 18 350 décès par jour dans le monde. Et ce n’est pas tout. Il ressort qu’un diabétique meurt toutes les 7 secondes et une jambe est amputée toutes les 30 secondes dans le monde. C’est dire à quel point le mal est à prendre au sérieux. D’autant qu’en 2024, près de 618 décès y liés, ont été enregistrés au Burkina Faso, avec un taux de prévalence de 7,6%. Franchement, c’est trop. C’est pourquoi il y a lieu de saluer les immenses efforts fournis par les acteurs qui mettent les bouchées doubles pour éradiquer cette épidémie qui ne dit pas son nom. C’est tout à leur honneur et la Nation tout entière le leur revaudra. En tout cas, à la faveur de la Journée mondiale du diabète célébrée, chaque année, le 14- novembre, l’occasion a été saisie pour rappeler que le diabète constitue un fardeau en termes de morbidité, de mortalité, de séquelles et de complications. En le disant, l’objectif n’est pas de dramatiser le mal, mais plutôt d’appeler les uns et les autres à la vigilance. Certes, il est vrai qu’il y a des facteurs à risques non modifiables en lien avec les antécédents familiaux et l’âge, mais il existe aussi des facteurs sur lesquels on peut agir afin de se prémunir contre le mal. Il suffit, par exemple, d’adopter une hygiène de vie en évitant une mauvaise alimentation, de limiter la consommation des excitants, de savoir gérer le stress et surtout de se donner la peine d’exercer une activité physique régulière.

Il est recommandé aux uns et aux autres de se montrer soucieux de leur santé

Malheureusement, ce sont des choses que nous avons tendance à négliger jusqu’au jour où l’on se retrouve groggy de nos propres turpitudes. Voyez-vous ? C’est dire s’il y a urgence à agir. Surtout quand on sait que le diabète est généralement à l’origine de nombreuses complications avec parfois des conséquences irréversibles. Il s’agit, entre autres, de l’insuffisance cardiaque, de l’insuffisance rénale, de l’AVC et de la cécité qui, il faut le relever, sont des maladies devenues très courantes, qui frappent indistinctement enfants, jeunes, adultes, vieux, etc. Ça, c’est la triste réalité constatable par tous. Pourquoi autant de maladies nouvelles générations, est-on tenté de se demander ? Est-ce parce que les uns et les autres n’ont pas un mode de vie sain au point qu’ils mangent tout ce qui leur passe entre les mains ? Autant de questions que l’on se pose sans réponse et ce, au regard de la fréquence des cas enregistrés d’année en année. C’est dire s’il faut une prise de conscience individuelle et collective. Etant donné qu’il s’agit d’une question de vie ou de mort, il est recommandé aux uns et aux autres de se montrer soucieux de leur santé, notamment en se faisant dépister régulièrement pour connaître sa glycémie (taux de sucre). Car, dès que le mal est diagnostiqué très rapidement, cela permet de prendre des dispositions nécessaires pour l’attaquer à la racine. Car, comme on le sait, même les maladies les plus redoutables peuvent être maîtrisées si elles sont diagnostiquées très tôt. Donc, la santé n’ayant pas de prix, ne jouons pas avec.

Sidzabda