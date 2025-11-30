LUTTE CONTRE LE SIDA EN AFRIQUE : L’espoir est permis malgré tout

Plus de 40 ans après sa découverte par Luc Montaignier, le SIDA (Syndrome d’Immuno- déficience acquise) continue de faire des ravages à travers le monde. Certes, des mesures prophylactiques ont été prises pour endiguer le fléau, mais le mal, pour ainsi dire, continue de répandre la terreur. C’est fort de ce constat et prenant toute la mesure du péril, que les acteurs intervenant dans la lutte contre la pandémie, sous les auspices des Nations-unies, ont décidé de commémorer, le 1er décembre de chaque année, la Journée mondiale de lutte contre le SIDA. Il s’agit, à l’occasion, de dresser un bilan, mais aussi de dégager des perspectives en vue de gagner la lutte contre la pandémie. Cela est d’autant plus important que les temps et les contextes ont changé. A preuve, depuis quelques années, on note une réduction drastique des financements des donateurs internationaux sur la riposte du SIDA, tant et si bien que certains acteurs ne cachent pas leurs inquiétudes ou préoccupations. C’est le cas par exemple, du président américain Donald Trump, qui, dès son retour à la Maison Blanche, a suspendu, pour ne pas dire, a coupé 90% des projets financés par l’USAID. Pour quelles raisons ? On ne saurait y répondre. Pour le moins, on sait seulement qu’avec son concept America first, Donald Trump entend accorder la priorité des priorités aux Etats-Unis. Faut-il lui en vouloir outre mesure ? Assurément non ! Car, il a été élu par les Américains et pour les Américains. Ce serait donc illusoire de croire qu’en tant que président de la première puissance mondiale, Trump fera siens les problèmes qui assaillent l’humanité. Il n’en a cure. Surtout que si l’on en croit les dernières données statistiques disponibles, le SIDA prospère plus dans certains « pays de merde » que sont l’Afrique du Sud, le Bostwana, le Lesotho, le Swaziland, la Zambie, etc.

Le Sida deviendra un très mauvais lointain souvenir

Certes, d’autres pays de la planète enregistrent des augmentations de cas, mais l’Afrique reste le continent le plus touché. En fait, en plus des réductions des financements, on note, de plus en plus, une baisse de vigilance. Les uns et les autres donnent l’impression de ne plus avoir peur du SIDA, si fait qu’ils se laissent aller à des inconduites notoires et ce, en dépit des campagnes de sensibilisation qui se poursuivent. Il faut donc savoir raison garder, car le SIDA, il faut le reconnaître, demeure une menace de santé publique. Cela dit, la communauté internationale doit se secouer en mettant un point d’honneur à aider les pays pauvres à combler les lacunes restantes dans les services de prévention et de traitement du VIH, et donner plus de moyens aux communautés afin que celles-ci montrent la voie à suivre. Et sur ce plan, on doit reconnaître que les lignes bougent, si fait que l’on a envie de dire que l’espoir est permis malgré tout. Car, en plus des anti-rétroviraux qui sont disponibles et accessibles aux malades du SIDA, des vaccins ont été mis au point dans certains pays et attendent d’être testés avec efficacité. C’est le cas, par exemple, de l’Afrique du Sud qui a autorisé le lénacapavir présenté comme un médicament injectable innovant, qui offre six mois de protection sur le VIH avec seulement deux doses annuelles. Le lancement national de ce vaccin est prévu pour mars 2026. C’est dire s’il faut saluer l’instauration de la Journée mondiale du SIDA qui constitue un cadre de manifestations de soutien aux personnes vivant avec le VIH qui, à l’occasion, donnent de la voix pour lever le voile sur les défis qui sont les leurs. En plus, des collectes de fonds sont organisées par des acteurs de la société civile en vue de soutenir des victimes de maladies liées au VIH. En tout cas, à l’allure où vont les choses, on espère que, petit à petit, le SIDA, dans quelques années, deviendra un très mauvais lointain souvenir, à condition bien entendu, que l’on continue de sonner le réveil des énergies.

Boundi OUOBA