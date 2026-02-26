MAMAN SOLO : Des conseils pour réussir à élever son enfant

Pas facile, tous les jours, d’élever un enfant quand on est une maman toute seule à la maison. Il faut gérer le travail, l’école, les devoirs, les courses, etc. Les journées sont chargées et épuisantes. Il est donc normal de vous sentir parfois débordée. Alors, pour vous aider à élever votre enfant en solo, nous vous donnons quelques astuces à appliquer au quotidien ! Ils sont des millions d’enfants mineurs, à travers le monde, vivant au quotidien avec un seul de leurs parents. Et la plupart du temps, c’est la maman célibataire qui s’en occupe. Si cette situation est donc assez commune, elle n’en demeure pas moins difficile à être gérée. Pourtant, il ne faut surtout pas se décourager, il est tout à fait possible d’élever son enfant quand on est une maman solo (et même de devenir un meilleur parent) !

Ne vous sentez pas coupable

En tant que mère seule avec votre enfant, vous êtes sûrement déjà en train de vous poser des questions toute la journée. Est-ce que je fais le mieux pour mon enfant ? Comment encourager son indépendance ? Vais-je parvenir à le rendre heureux et à booster sa confiance en lui ? Ce n’est donc pas la peine d’en rajouter. La chose la plus importante, est justement de cesser de faire peser autant de responsabilités sur vos épaules. Ce n’est pas votre faute si vous vous occupez seule de votre enfant et, quoi qu’il en soit, dites-vous que vous faites pour le mieux. C’est normal si ce n’est pas toujours parfait ; vous êtes un être humain, avec des hauts et des bas.

Prenez soin de vous-même

Même si les journées sont très chargées quand on est une maman célibataire avec un enfant, essayez autant que possible de vous réserver du temps, rien que pour vous. Même si ce n’est pas grand-chose, vous serez encore plus disponible pour votre enfant si vous vous accordez un moment, rien qu’à vous. Et j’insiste : pensez à soi n’est pas égoïste ! C’est nécessaire ! Par exemple, le simple fait de passer un peu plus de temps dans la salle de bain, de se sentir belle et de prendre soin de soi, est un excellent moyen de booster son estime de soi. Et votre enfant le ressentira à coup sûr. Vous pouvez également pratiquer 10 minutes de méditation chaque jour pour développer votre pensée positive et améliorer votre état d’esprit !

N’ayez pas honte de compter sur les autres.

Prendre soin de soi et s’accorder un peu de temps, implique parfois de demander de l’aide à son entourage. Que ce soit les amis ou la famille, il ne faut pas avoir honte de leur demander de garder votre enfant de temps en temps. Vous ne serez pas une mère indigne pour autant ! Par ailleurs, en tant que mère qui élève son enfant seule, vous avez sûrement droit à des aides de la part de l’Etat, que ce soit pour faire garder votre enfant par des nounous diplômées, ou pour lui faire passer des visites médicales. N’hésitez pas à vous renseigner !

Etablissez des règles et fixez des limites

Quand on est une maman qui élève son enfant en solo, il est important de fixer des limites et de les faire respecter, pour éviter de se faire déborder par son enfant, surtout lorsqu’il devient adolescent. Si votre enfant a des frères et sœurs, il est important de parvenir à encourager la coopération entre eux. Ainsi, vous formerez une équipe qui s’entraide et ce sera beaucoup plus facile pour vous, plutôt que de gérer tout le temps des crises de colère et des disputes. C’est pourquoi vous devez établir des règles et expliquer à votre enfant les attentes de la maison, comme le fait de toujours parler avec respect, par exemple. Si d’autres personnes s’occupent de votre enfant, il est important que vous leur communiquiez aussi vos attentes, afin qu’ils imposent à votre enfant une discipline cohérente.

Créez des routines rassurantes

La meilleure manière de ne pas avoir besoin de hausser la voix et de se confronter à des disputes violentes, est d’établir des routines le plus tôt possible. C’est-à-dire des rituels immuables qui rythment les principaux moments de la journée. Par exemple, se lever et se coucher à la même heure (pourquoi pas avec une histoire pour s’endormir si votre enfant est jeune). Commencer par prendre un petit goûter en rentrant de l’école puis faire obligatoirement ses devoirs avant de regarder la télé ou de jouer aux jeux vidéo. Ainsi, votre enfant saura de lui-même ce qu’il a à faire, sans que vous ayez besoin de râler.

Montrez votre amour et soyez à l’écoute

Malgré tous vos efforts, sachez que des études sur la monoparentalité montrent que les enfants vivant dans des familles monoparentales, ont un risque plus élevé d’être en souffrance mentale à l’école et de pâtir d’une faible estime de soi. Encore une fois, ce n’est pas votre faute et vous n’y pouvez rien ! La seule chose que vous puissiez faire est de rester à l’écoute de votre enfant, de ses problèmes et de ses doutes. Cela permettra de développer sa résilience. N’hésitez donc pas à le valoriser et à lui témoigner votre amour. Et pour tout le reste, vous pouvez toujours compter sur nos professeurs particuliers, qui mettent tout en œuvre pour aider votre enfant à atteindre ses objectifs dans la douceur et la bienveillance.

Source : gostudent. org

Rassemblé par Colette DRABO