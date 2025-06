MONTEE DU DISCOURS HAINEUX AU BURKINA : Il faut savoir raison garder

Il y a un phénomène qui prend des proportions inquiétantes dans notre pays, et qui ne présage rien de bon. Il s’agit du discours haineux qui a refait surface dans l’espace public. On assiste, en effet, à une résurgence de ce phénomène qui sème les graines de la haine et qui déchaîne les passions. Des dérives verbales se traduisant souvent par des propos diffamatoires voire injurieux, tenus par des individus sur les réseaux sociaux qui les répandent à une vitesse exponentielle. Face à cette escalade verbale parfois incontrôlée, un détail m’inquiète particulièrement. C’est de voir les auteurs de ce discours jouer sur les fibres ethnique et religieuse. Deux domaines hautement sensibles dans notre pays au point que la moindre escarmouche ou le moindre propos mal placé, peut provoquer l’irréparable. La situation est d’autant plus préoccupante qu’en dépit des appels des autorités politiques et religieuses, à la retenue, le phénomène persiste. Des sensibilisations en passant par des mises en garde brandies pour dissuader les fauteurs de troubles, rien n’y fit. Certains sont même passés du discours à l’action, en s’adonnant à des actes de sabotage et de vandalisme, pensant ainsi agir au nom de telle ou telle autre religion. Stop! Ça va trop loin! Ce sont là, des dérives graves qui menacent sérieusement la cohésion sociale, la tolérance religieuse et le vivre-ensemble dans notre pays déjà fort éprouvé. C’est dire si ce nouveau virage est dangereux, et ne peut que nous conduire à notre propre ruine.

Il y a nécessité de pacifier le discours religieux

Voyez-vous? Il faut que les uns et les autres sachent raison garder. Notre pays traverse déjà une situation sécuritaire assez difficile, si bien qu’il faut éviter d’en rajouter avec des comportements irresponsables. Oui, il faut le notifier. Le terrorisme que nous vivons depuis une décennie et que nous combattons avec dignité, se nourrit également et surtout de nos haines et de notre incapacité à nous unir. Il y a donc nécessité de pacifier le discours religieux ou tout autre discours qui porte les germes de la haine, de l’intolérance et de la division entre les Burkinabè. Ce pays, qui appartient à nous tous, est riche de sa diversité ethnique et religieuse. Et la paix sociale que nous appelons de tous nos vœux, ne peut s’obtenir que dans une coexistence pacifique. Autrement dit, dans le respect et l’acceptation de l’autre dans sa différence. En tout état de cause, il revient à nos autorités de prendre leurs responsabilités, en sifflant la fin de la récréation qui a assez duré. Car, les sensibilisations et les mises en garde ont montré leurs limites. Il faut donc passer à une étape supérieure en mettant fin à l’impunité dont jouissent certains, par l’application de la loi dans toute sa rigueur. Pour la paix et la cohésion sociales, il faut mettre de l’ordre. Et s’il faut, pour cela, sévir, moi Fou, je soutiens vivement cette option.

«Le Fou»