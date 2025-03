NOUVEAU SOMMET DE LA SADC SUR LA RDC : L’espoir est permis

La crise dans l’Est de la République démocratique du Congo (RDC) continue de préoccuper les dirigeants de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC). Et depuis lors, ces derniers multiplient les concertations en vue de trouver des solutions afin de venir en aide à ce pays membre pris dans l’engrenage des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. La dernière concertation en vue, c’est ce sommet extraordinaire qui se tient, ce 13 mars 2025, en vidéoconférence, sous la direction du chef de l’Etat zimbabwéen, Emmerson Mnangagwa, président en exercice de la SADC. Ce nouveau sommet intervient après celui du 31 janvier dernier, qui avait déjà réuni les mêmes dirigeants à Harare, la capitale du Zimbabwe. A l’image du premier, le nouveau rendez-vous entre les dirigeants de l’Afrique australe, aura comme plat de résistance la situation sécuritaire dans l’Est de la RDC, qui n’en finit pas de se dégrader.

Le nouveau sommet se tient dans des conditions beaucoup plus intéressantes

C’est un sommet qui se veut crucial pour la SADC en ce sens qu’il abordera des questions importantes relatives à la crise congolaise. En effet, en plus de recevoir des informations actualisées sur l’évolution de la situation sécuritaire dans le pays de Félix Tshisékédi, les dirigeants de la SADC examineront, au cours de cette rencontre virtuelle, les conclusions issues de la réunion extraordinaire du sommet de la Troïka, qui est l’organe de coopération en matière de politique, de défense et de sécurité de l’organisation sous-régionale, qui s’est tenu le 6 mars dernier. Et tout porte à croire que les chefs d’Etat de la communauté australe vont réviser le mandat de la Mission de la SADC en RDC (la SAMIDRC) qui semble aujourd’hui dépassé, face à un environnement sécuritaire en perpétuelle mutation. La révision de ce mandat se pose d’autant plus avec acuité que les forces de cette Mission peinent véritablement à accomplir leur mission en terre congolaise. En effet, déployés par milliers dans les zones de braise pour y assurer la sécurité, les soldats de la SADC, à l’image de ceux de la RDC, ont jusque-là échoué face aux rebelles du M23 qui ont pris le contrôle des villes de Goma, dans le Nord-Kivu et de Bukavu, dans le Sud-Kivu, et qui continuent leur progression sans coup férir.Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y avait urgence à agir, pour les chefs d’Etat de la SADC. Pour cause : ces derniers font, de plus en plus, face à des pressions de leurs peuples respectifs qui ne semblent plus accepter que leurs soldats continuent de payer le lourd tribut d’une guerre qui cache bien des intérêts. On se rappelle encore les nombreuses voix qui s’étaient élevées en Afrique du Sud pour réclamer le retrait des quelque 3 000 soldats déployés en soutien à l’armée congolaise après la mort de plus d’une douzaine des leurs lors de l’offensive des rebelles du M23 dans le Nord-Kivu. En tous les cas, c’est une situation complexe face à laquelle ces dirigeants sont appelés à prendre leurs responsabilités.

Kinshasa semble laisser entrevoir une possibilité de négocier avec les rebelles

Ils sont d’autant appelés à s’assumer pleinement que des pays comme le Malawi, l’Afrique du Sud et la Tanzanie donnent, de plus en plus, de la voix dans un contexte où les forces de la SAMIDRC ont récemment subi de lourdes pertes. Le premier (Malawi) a clairement demandé à ses militaires de se préparer à quitter la RDC. Quant aux deux derniers, ils se montrent, eux aussi, réticents. C’est dire tout l’enjeu de ce sommet qui s’inscrit dans la dynamique des nombreuses initiatives entreprises par les dirigeants de la SADC pour secourir leur homologue congolais dont le pouvoir est plus que jamais menacé. Cela dit, il convient de noter que le nouveau sommet se tient dans des conditions beaucoup plus intéressantes. En effet, tous les protagonistes au conflit semblent enfin disposés à accepter le principe du dialogue direct avec le M23 qui, on se rappelle, est l’une des solutions prônées par les médiateurs, y compris ceux de la SADC, en vue d’une sortie de crise. En tout cas, Kinshasa semble laisser entrevoir une possibilité de négocier avec les rebelles. Il faut donc espérer que les chefs d’Etat des pays membres de la SADC ne se contenteront pas seulement de donner un mandat plus robuste à la SAMIDRC, mais qu’ils songeront surtout à encourager le président Félix Tshisékédi à dialoguer avec ceux qu’il a qualifiés, dans un passé récent, de «terroristes» et qu’il ne voulait pas voir même en peinture. En tout cas, l’espoir est permis d’autant plus que Fatshi semble s’être ramolli. Et une entrevue à Luanda, avec le président angolais, João Lourenço, président en exercice de l’Union africaine (UA) et médiateur désigné dans le conflit, sera passé par là.

Toujours est-il que si Tshisékédi accepte enfin de s’asseoir autour d’une même table que les leaders du M23, les lignes pourraient véritablement bouger. Et ce serait la meilleure décision de toute la batterie de mesures qu’il a pu prendre jusque-là et qui, pour son plus grand malheur, ne se sont pas avérées payantes. Peut-être obtiendra-t-il finalement par le dialogue, ce qu’il n’a pas pu obtenir avec ses multiples offensives diplomatiques.

