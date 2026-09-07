PETIT COMMERCE EXERCE PAR DES MINEURS TARD DANS LA NUIT : Les parents sont interpellés

Très souvent, on voit des tout-petits qui font du petit commerce à Ouagadougou ou dans d’autres villes du pays. On les voit souvent, lotus ou autres en main, allant de maquis en maquis ou d’une gare à l’autre à la recherche de clients. La pratique prend généralement une dimension particulière durant la période des vacances où bien des scolaires entrent aussi dans la danse. A la vérité, cela n’a rien de mauvais. Car, il faut le dire, apprendre à se débrouiller, rend responsable un enfant. Il comprend très vite qu’il faut se battre pour vivre. Il comprend aussi que la récompense ou le succès vient toujours au bout de l’effort. A preuve, ils sont nombreux parmi ces enfants qui, au moyen de ce petit commerce, arrivent à s’habiller ou à se nourrir, c’est selon. D’autres soutiennent leurs parents respectifs dans les charges liées à la scolarité. Et bien des parents en témoignent. Grâce au petit commerce exercé par leurs rejetons, l’achat des fournitures et des tenues scolaires n’est plus une préoccupation. Voyez-vous ? Faire du petit commerce, en plus d’initier l’enfant au sens des affaires, lui permet d’apprendre à gérer ses dépenses et à faire des économies. Toute chose qu’il faut saluer à sa juste valeur, l’enfant étant appelé à grandir et à fonder un foyer qu’il faudra gérer. Et tous autant que nous sommes, souhaitons voir nos enfants devenir des modèles ou des exemples de succès. Forts de cela et conscients que demain se prépare aujourd’hui, bien des parents acceptent que leurs enfants s’adonnent à du petit commerce. Cela participe de leur éducation et contribue à leur formation. Bien des cadres aujourd’hui sont d’ailleurs passés par-là.

Les parents doivent mettre un point d’honneur à veiller à la sécurité de leurs enfants

Cela dit, et il faut avoir le courage de le relever, autant la rue forme, autant elle peut contribuer à déformer. Car, si l’on peut saluer l’exercice du petit commerce par des tout-petits, on condamne, par contre, le fait que certains d’entre eux se retrouvent dans la rue à des heures très avancées de la nuit. En agissant ainsi, ces enfants s’exposent à d’énormes risques d’insécurité. En effet, non seulement ils peuvent faire l’objet de vol, mais aussi ils peuvent courir le risque de se faire enlever par des individus sans foi ni loi. Et ce n’est pas tout. En traînant dans la rue, les enfants s’exposent à des vices tels que la prostitution, le banditisme et la consommation de la drogue. Le pire des cas, ce sont les risques de crimes rituels qui, on le sait, sont loin d’être une vue de l’esprit. D’où la nécessité d’en appeler à la responsabilité des parents. Ces derniers doivent mettre un point d’honneur à veiller à la sécurité de leurs enfants. Ils ne doivent pas les abandonner à eux-mêmes au risque de se retrouver groggys de leurs turpitudes. En tout cas, la misère ou la pauvreté ne peut pas expliquer certains comportements qui frisent l’irresponsabilité. Certes, les temps sont durs, on en est conscient. Mais sachons prendre soin de nos enfants qui, il est bon de le rappeler, n’ont pas demandé à venir au monde. Du reste, si nous-mêmes parents, sommes là où nous sommes aujourd’hui, c’est parce qu’il a plu aux nôtres de prendre soin de nous.

Sidzabda