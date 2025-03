POURPARLERS ANNONCES ENTRE KINSHASA ET L’AFC/M23 A LUANDA : Entre espoir et craintes

« L’espoir est permis ». Ainsi titrions-nous dans notre édition du 13 mars 2025, à propos de la crise en République démocratique du Congo (RDC), objet d’un nouveau sommet de la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC) dont les dirigeants sont décidés à trouver une solution au conflit qui menace d’embraser toute la région des Grands Lacs. Un sommet extraordinaire qui s’est tenu en visioconférence, dans un contexte où le principe de pourparlers directs entre Kinshasa et l’Alliance du Fleuve Congo/Mouvement du 23 mars (AFC/M23), ne semblait plus un obstacle insurmontable en vue d’aller à la paix. Pourtant, le président Félix Tshisékédi avait toujours rejeté, de façon catégorique, cette option prônée par les médiateurs. Toujours est-il que ce conclave tant attendu des têtes couronnées de cette région australe de l’Afrique, a accouché de résolutions appelant à une solution politique et diplomatique incluant toutes les parties prenantes au conflit, en même temps qu’il actait la fin de la Mission de la SAMIDRC ; du nom de cette force régionale qui avait été déployée par l’organisation communautaire au pays de Félix Tshisékédi pour aider l’armée congolaise au rétablissement de la paix dans l’Est du pays. Une façon comme une autre, pour l’organisation communautaire, de joindre l’acte à la parole, dans sa volonté de pousser les protagonistes au dialogue en lieu et place du langage des armes. Mais autant l’espoir est grand de pouvoir enfin réunir les protagonistes autour d’une table de négociations, autant l’on peut nourrir des craintes par rapport à ces pourparlers de paix dont la tenue ne semble pas gagnée d’avance. Tant les protagonistes ont multiplié jusque-là les rendez-vous manqués quand ce ne sont pas leurs discours belliqueux et autres attitudes va-t-en-guerre qui en disent long sur leur volonté de ne pas faire de concessions. Mais à l’épreuve du terrain, le M23 a su marquer son territoire. Aidé en cela par le Rwanda dont le soutien aux rebelles est devenu, au fil du temps, un secret de Polichinelle. Et qui ne cesse de pousser à la roue, pour des discussions directes entre ces derniers et les autorités de Kinshasa. De son côté, le président Félix Tshisékédi qui raidissait la nuque, a pu se rendre compte de la faiblesse de son armée qui ne fait pas le poids devant l’ennemi, quand les soldats ne refusent pas tout simplement de combattre ; certains préférant prendre la poudre d’escampette malgré l’épée de Damoclès de la peine de mort prise en l’encontre des soldats déserteurs. C’est dans ce contexte que se dessinent ces pourparlers de la paix où l’AFC/M23 se présente pratiquement en position de force. Face à un Félix Tshisékédi qui avait fait de ce dialogue direct avec ceux qu’il qualifie de « terroristes », une ligne rouge à ne pas franchir. C’est pourquoi il faut espérer que ces pourparlers de paix puissent effectivement se tenir et que cette rencontre marque le début de la fin de cette crise. Car, des appréhensions, on peut d’autant plus en nourrir que par rapport à ces discussions directes annoncées par le médiateur angolais, Kinshasa reste encore dans une position de prudence et pose déjà des préalables en demandant aux rebelles de libérer les villes conquises. Ce qui paraît difficilement envisageable dans le contexte actuel où on ne voit pas le M23 revenir en arrière sans avoir eu gain de cause. Mais, on n’a pas besoin d’être grand clerc pour comprendre que ce n’est pas de gaieté de cœur que le maître de Kinshasa a fini par accepter aujourd’hui, ce qu’il a toujours refusé hier. Pour autant, acceptera-t-il d’aller à Canossa en se laissant imposer toutes sortes de conditions ? Rien n’est moins sûr. Autant dire que dans ces discussions qui se profilent à l’horizon, rien n’est gagné d’avance. Car, une chose est de pouvoir amener les protagonistes sous l’arbre à palabre, une autre est le contenu des discussions où les sujets qui fâchent, ne manqueront pas de s’inviter au débat. C’est dire s’il y a encore du chemin à parcourir. En attendant, c’est le président Paul Kagame qui doit rire sous cape. Car, tout porte à croire qu’en fin stratège, l’homme mince de Kigali qui a toujours voulu rester dans l’ombre, a su pousser son adversaire dans les cordes pour l’obliger à ouvrir ce dialogue direct qu’il a toujours prôné avec ses « filleuls ». A quelles fins ? L’histoire nous le dira un jour. En attendant, la RDC n’est pas sortie de… la guerre et le président Félix Tshisékédi semble dans un grand dilemme. Et rien ne dit qu’en s’engageant dans des négociations de paix avec le M23, il n’ouvrira pas la boîte de pandore au regard de la pléthore de groupes armés rebelles qui écument le pays.

« Le Pays »