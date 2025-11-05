PRESIDENTIELLE 2025 EN COTE D’IVOIRE : Que va faire ADO de sa victoire ?

En Côte d’Ivoire, le Conseil constitutionnel a validé hier, 4 novembre 2025, la victoire du président Alassane Dramane Ouattara (ADO). Cela n’a rien de surprenant ce d’autant plus que dès le lendemain du vote, certains de ses adversaires avaient reconnu leur défaite et félicité le président sortant pour sa réélection. Ce fut le cas de Jean-Louis Billon, l’un des quatre challengers du locataire du palais de Cocody, qui n’a pas mis du temps à reconnaître sa défaite dès le lendemain du vote, au regard des premiers résultats largement favorables au chef de l’Etat, avec des scores staliniens par- endroits.

Les défis restent nombreux pour le président Alassane Ouattara

C’est dire si, au moment où nous traçons ces lignes, la grande inconnue de ce scrutin qui continue de faire couler encre et salive au-delà des frontières du pays, reste le pourcentage de la victoire de l’enfant de Kong. Et si cela est loin d’être surprenant, ce qui n’est pas moins frappant, c’est la faiblesse des scores de ses challengers qui n’ont récolté que des miettes qui ne manquent pas d’interroger sur leur véritable poids politique en Eburnie. C’est dire la nécessité, pour ces personnalités qui aspirent à diriger le pays et qui revendiquent leur place dans le landerneau politique ivoirien, d’une véritable remise en question par rapport à ces scores qui ne les honorent pas. Et l’on espère qu’ils sauront en tirer toutes les conséquences, à moins que leur participation à ce scrutin qui continue de faire des vagues et des gorges chaudes sur les bords de la lagune Ebrié, ne réponde à d’autres impératifs. Car, la politique a parfois ses raisons que la raison du citoyen lambda ignore en Afrique. Pour en revenir au candidat du Rassemblement des Houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP) qui a écrasé la concurrence pour s’ouvrir la porte d’un quatrième mandat, la question qui se pose est de savoir ce qu’il fera de cette victoire. Et surtout, de ce nouveau mandat dont certains de ses compatriotes remettent, d’ores et déjà, en cause, la légitimité. La question est d’autant plus fondée qu’après quinze ans de pouvoir, les défis restent nombreux pour le président Alassane Ouattara. A commencer par celui de la réconciliation des Ivoiriens avec eux-mêmes, après la grande déchirure de 2010-2011 dont les plaies peinent encore à cicatriser. Ce défi reste d’autant plus entier que l’on a pu en mesurer l’ampleur à la faveur de cette présidentielle 2025 qui s’est tenue sous fortes tensions, après la disqualification de Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, les leaders des deux plus grands partis de l’opposition, dans les conditions que l’on sait. Toujours est-il que le président ADO gagnerait à en faire son cheval de bataille s’il ne veut pas laisser en héritage à la postérité, une Côte d’Ivoire divisée. Et ce nouveau mandat semble d’autant plus s’y prêter que ses deux plus grands rivaux, feu Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, dont les ambitions de reconquête du pouvoir ont parfois justifié ses hésitations à passer la main à la jeune génération, sont aujourd’hui hors du jeu politique.

Il appartient à ADO de travailler à ce que les fruits de la croissance économique profitent à tous ses compatriotes

Le premier étant passé de vie à trépas au moment où on s’y attendait le moins, pendant que le second semble avoir perdu toutes ses illusions de retour au pouvoir en annonçant sa retraite politique après les législatives du 27 décembre prochain. Autant dire que pour ce qui paraît comme son dernier mandat à la tête de la Côte d’Ivoire, ADO doit travailler à sortir de l’histoire par la grande porte. Et au-delà de l’embellie économique de son pays dont il peut légitimement s’enorgueillir, il lui appartient de travailler à ce que les fruits de la croissance économique profitent à tous ses compatriotes dans un contexte de renchérissement continu du coût de la vie sur fond de persistance du chômage qui reste encore un véritable défi. C’est dire si au-delà des chiffres de la victoire, les attentes des Ivoiriens restent grandes par rapport à ce quatrième mandat d’ADO qui marquera un tournant au pays d’Houphouët Boigny qui sort de trois décennies de rivalités morbides et mortifères entre trois personnalités. Et au moment où d’autres figures politiques décidées à jouer, à l’avenir, un rôle majeur sortent de l’ombre pour afficher leurs ambitions, on se demande si le président ADO préparera un dauphin pour prendre le flambeau, et s’il saura préserver la cohésion de son parti pour assurer la continuité. Pour le reste, l’histoire lui serait amplement reconnaissante si au-delà des nombreux ponts édifiés pour relier des localités de son pays, il parvenait à construire des passerelles visant à reléguer les rancœurs aux oubliettes dans une volonté ferme de rapprocher davantage ses compatriotes. Mais encore faut-il que ceux qui sont en face, soient sur la même longueur d’onde.

« Le Pays »