PRESTATION DE SERMENT DE PAUL BIYA AU CAMEROUN : Le mandat de la préparation de la succession

C’est un exercice qui n’a plus aucun secret pour lui. Car, avec lui, il se répète depuis 43 ans. Vous l’aurez vite deviné; il s’agit évidemment du président camerounais, Paul Biya, qui a prêté serment, le 6 novembre 2025, pour un 8 e mandat présidentiel. Rien que ça! Malgré un climat de tensions né de la crise post-électorale qui a fait “plusieurs dizaines de morts et plusieurs centaines de personnes arrêtées”, selon le ministre porte-parole du gouvernement camerounais, cela n’a pas empêché Paul Biya d’organiser une cérémonie solennelle et pompeuse pour célébrer avec faste ce qu’il convient de qualifier de “mandat de la honte”. En effet, nul n’ignore dans quelles conditions le papy s’est fait réélire à la tête de ce pays où le rêve de l’alternance reste une illusion sous son magistère. Une élection taillée sur mesure, avec une opposition balkanisée et fragilisée; des candidats capables de tailler des croupières au prince régnant mis hors jeu; des organes électoraux mis sous coupe réglée. Et c’est peu de le dire. D’autant plus qu’en dépit du marquage serré que lui a imposé le seul opposant sérieux, en l’occurrence Issa Tchiroma Bakary, qui s’est présenté face à lui, il s’en est quand même sorti avec un score officiel de 53,66%, largement en deçà des 71,28% récoltés à la dernière élection en 2018. Tout cela, selon ses détracteurs, pour donner une apparence de démocratie à sa réélection. Toujours est-il que son principal challenger crédité de plus de 35% des suffrages exprimés, continue de revendiquer la victoire, se présentant comme le président “élu par le peuple camerounais”, et estimant que son ancien mentor a été “nommé par le Conseil constitutionnel”. La vérité des urnes? On ne la saura peut-être jamais.

La machine répressive de Paul Biya a été sans pitié

Dans tous les cas, et en dépit d’un scrutin qui laisse bon nombre d’observateurs perplexes vis-à-vis de sa transparence, et de la forte contestation d’une partie de l’opposition, avec Issa Tchiroma Bakary en tête, qui continue de faire de la résistance, le président nonagénaire, droit dans ses…souliers, rempile pour un 8e mandat. C’est dire si l’opposant Issa Tchiroma Bakary peut faire le deuil de ce qu’il considère comme sa victoire. En effet, avec cette prestation de serment du papy Biya, on a envie de dire que les carottes sont cuites pour lui. En vérité, on voit mal comment Tchiroma pourra rentrer dans ses droits dans la mesure où celui-ci est même annoncé comme étant hors du pays. Il est donc contraint d’avaler une couleuvre, surtout que ses nombreuses initiatives menées pour inverser la tendance, n’ont absolument rien changé. C’est la preuve que le système Biya dont lui-même a été un acteur pendant de nombreuses années, est profondément ancré au Cameroun. Et encore une fois, le peuple dans son combat pour l’alternance, a rencontré sur son chemin, la machine répressive de Paul Biya qui a été sans pitié. En témoignent les nombreux cadavres laissés sur le carreau et les centaines d’arrestations enregistrées dans la répression des manifestations post-électorales. Finalement, rien d’étonnant sous le soleil camerounais où le régime Biya a toujours régné par la répression des voix dissidentes. Et ce n’est pas Maurice Kamto, ni Anicet Ekane, Djeukam Tchameni et encore moins, le Pr Aba’a Oyono, tous les trois écroués, qui diront le contraire. Et c’est sans doute par peur de subir le même sort, que certains soutiens de l’opposant Issa Tchiroma Bakary et lui même ont préféré prendre la clé des champs pour s’exiler dans d’autres pays.

Franck Biya est dans l’anti-chambre

Cela dit, que fera Paul Biya de ce mandat qu’il a arraché en marchant sur les corps de Camerounais dont le seul tort a été de manifester leur soif d’alternance? A 92 ans et après quatre bonnes décennies passées au pouvoir, que peut-il encore offrir au Cameroun? De fait, on s’interroge sur la capacité réelle du locataire du palais d’Etoudi, qui passe plus de temps à l’extérieur qu’à répondre aux défis majeurs du Cameroun (en plus de la crise socio-économique, le pays reste vulnérable dans son extrême Nord), aux intrusions des groupes islamistes basés au Nigeria voisin. Avec ce nouveau septennat en poche, Biya est sur la voie de réussir son pari de mourir au pouvoir et de s’offrir des obsèques nationales. Et bien que cela soit un tabou en Afrique de ne pas parler de la succession du roi, de son vivant, cette question, Paul Biya ne peut s’empêcher d’y penser. Et on est tenté de croire qu’il placera ce nouveau mandat sous le signe de la préparation de sa succession. Et qui sait; peut-être placera-t-il son fils, Franck Biya, qui est déjà dans l’anti-chambre. On attend de voir.

“Le Pays”