PROCES DE SYLVIA ET NOUREDDIN BONGO : Que peuvent en attendre les Gabonais ?

C’est un procès pour le moins emblématique et fort en symbole, qui s’est ouvert le 10 novembre 2025 au Gabon, où une douzaine de proches de l’ancien président Ali Bongo Ondimba, au nombre desquels son épouse Sylvia, et son fils aîné Noureddin Valentin, sont devant la Justice de leur pays pour répondre d’une dizaine de chefs d’inculpation. Un procès de cinq jours, avec sur le banc des accusés, de jeunes cadres qui occupaient des fonctions de premier plan à la fin de la présidence du précédent locataire du Palais du bord de mer, renversé par un coup d’Etat le 30 août 2023, mais où comparaissent aussi l’enfant et la compagne de Bongo fils qui sont jugés par contumace. Ces derniers suivront, depuis Londres où ils ont trouvé refuge après que le nouvel homme fort du Gabon a consenti à les laisser quitter le pays, leur procès avec un intérêt particulier. Eux qui semblent en avoir tellement gros sur le cœur, qu’ils n’ont pas hésité à briser le pacte de réserve que leur demandait le président Brice Clotaire Oligui Nguema, pour pouvoir jouir de leur liberté à l’extérieur du pays.

Le Général Brice Clotaire Oligui Nguema est connu pour avoir été un homme de confiance du président déchu

Le moins que l’on puisse dire, c’est que dans ce qui paraît comme un obscur marché passé entre anciens compagnons issus du même sérail, le Général-président n’est pas loin d’être payé en monnaie de singe. En effet, non seulement ces membres influents du régime déchu refusent de faire profil bas comme il n’en attendait pas moins d’eux, mais aussi et surtout, ils sont devenus très critiques envers les nouvelles autorités de Libreville. C’est à se demander même si ce procès qui leur est aujourd’hui intenté, n’est pas la conséquence de leur manque de retenue, sachant qu’ils ont déposé une plainte en France pour « détention arbitraire » et « torture » lors des vingt mois passés en prison après la chute du président Bongo. Quoi qu’il en soit, au regard des nombreux chefs d’inculpation qui vont du « détournement de deniers publics » à l’«usurpation de titres et de fonction » en passant, entre autres, par le « blanchiment de capitaux », le « faux et usage de faux », tout porte à croire que les mis en cause jouent gros dans ce procès où ils encourent la prison à perpétuité. La question qui se pose est de savoir ce que les Gabonais peuvent en attendre. Va-t-on voir à l’œuvre une justice animée par le désir ardent de nettoyer les écuries… d’Ali Bongo dans une volonté de faire rendre gorge à tous ceux qui seront reconnus coupables des faits à eux reprochés ? Ou bien assistera-t-on à une mascarade visant à faire payer leur toupet à des voix devenues gênantes ? Déjà, le fait que le président déchu ne soit pas lui-même à la barre, pourrait être un indicateur. Toujours est-il qu’un procès de l’ancien chef de l’Etat serait d’autant plus difficile pour le pouvoir que le Général Brice Clotaire Oligui Nguema est connu pour avoir été un homme de confiance du président déchu, puisqu’il était le commandant de la Garde républicaine. Difficile donc pour l’officier-président de faire le procès de son prédécesseur qu’il a servi pendant des années avant de le renverser dans les conditions que l’on sait, sans paraître se tirer une balle dans le pied.

Le cas de la famille Bongo au Gabon est loin d’être un cas isolé

En tout état de cause, maintenant que le procès de Sylvia et Noureddin est ouvert, on attend de voir ce qu’il en sortira et ce que conclura la Justice gabonaise qui, soit dit en passant, joue aussi sa crédibilité dans cette affaire. Toujours est-il que si leur absence n’est pas un frein à la tenue du procès, on peut toutefois regretter leur refus de rentrer au pays pour comparaître. Une décision, somme toute, compréhensible s’ils craignent de se retrouver à tort ou à raison derrière les barreaux. Mais qui pourrait jouer contre eux dans ce procès qui déchaîne les passions au Gabon ? Au-delà, ce procès pose la problématique de l’implication de la famille dans la gestion des affaires de l’Etat. Et en la matière, le cas de la famille Bongo au Gabon est loin d’être un cas isolé sur le continent noir où, d’Est en Ouest et du Nord au Sud, la question du pouvoir se confond bien souvent à l’histoire de familles régnantes engagées la plupart du temps dans la logique d’une confiscation et d’une dévolution dynastique du pouvoir. Pour le reste, le peuple gabonais a besoin de connaître la vérité, et l’on espère que la Justice se montrera à la hauteur de l’Histoire pour démêler l’écheveau.

« Le Pays »