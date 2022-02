QUESTION A QUI DE DROIT  

Je me rappelle qu’en 2015, si ma mémoire est bonne, les autorités d’alors, pour des raisons de sécurité, avaient interdit la circulation des véhicules aux vitres entièrement fumées ou teintées. Je sais même que des opérations de contrôle étaient effectuées sur le terrain aux fins de sanctionner les contrevenants. Qu’est donc devenue cette mesure que bien des Burkinabè avaient accueillie favorablement ? La question mérite d’autant plus d’être posée que je fais le constat que nombreuses sont les voitures aux vitres fumées ou teintées, qui circulent à Ouagadougou et dans d’autres villes du pays.

Un déplacé interne