QUESTION A QUI DE DROIT  

A quoi servent le couvre-feu et l’état d’urgence en vigueur dans les régions à fort déficit sécuritaire ? Telle est la question que moi, résidant de Nassougou, dans la région de l’Est, me pose chaque jour que Dieu fait, désemparé. Car, sans être un spécialiste des questions militaires, j’ai l’impression que la situation ne s’améliore pas ; elle ne fait qu’empirer. Je le dis parce que la plupart des attaques sont perpétrées pendant les heures du couvre-feu, soit au moment même où sont censées patrouiller les Forces de défense et de sécurité (FDS). Qu’est-ce qui explique cela ?

Un habitant de Nassougou dans la région de l’Est