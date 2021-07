QUESTION A QUI DE DROIT  

Pourquoi les frontières terrestres de notre pays, fermées depuis mars 2020, à la suite de l’avènement de la pandémie du Covid-19, ne sont-elles toujours pas rouvertes ? Telle est la question que je n’ai de cesse de me poser à l’instar de bien de mes compatriotes dont certains ne cachent pas leur ras-le-bol. D’autant que, l’on se rappelle, à l’issue d’un sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), la décision avait été prise de rouvrir les frontières en mai dernier. Plus de deux mois après, rien n’y fit. Que se passe-t-il donc ?

Un citoyen exaspéré