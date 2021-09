QUESTION A QUI DE DROIT  

Je me rappelle que peu avant les élections couplées de novembre 2020, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, alors candidat à sa propre succession, avait annoncé la tenue d’un forum national pour la réconciliation durant le premier semestre de l’année en cours. Mais je fais le constat que l’année tire presqu’à sa fin sans que l’on ne voie clairement se dessiner les contours de la réconciliation nationale et ce, en dépit des efforts que déploie Zéphirin Diabré sur le terrain. Qu’est-ce qui se passe ? Pourquoi les choses traînent-elles tant ? Autant de questions que je me pose sans réponse.

Un observateur de la scène politique burkinabè