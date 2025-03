RENCONTRE DE DOHA ENTRE FELIX TSHISEKEDI ET PAUL KAGAME : A pas forcés vers la paix ?

Le 18 mars dernier, les délégations de Kinshasa et du M23/AFC étaient attendues à Luanda, en Angola, pour des discussions directes qui ont finalement capoté en raison de la défection, au dernier moment, des rebelles du M23. Mais à mille lieues de là, à Doha au Qatar, se tenait une rencontre au sommet, entre les présidents congolais, Félix Tshisékédi, et rwandais, Paul Kagame. Une rencontre organisée dans la plus grande discrétion par l’émir du Qatar qui a réussi là où de Naïrobi à Luanda, les médiations ont jusque-là échoué, c’est-à-dire réunir autour d’une même table, les principaux protagonistes de la crise que sont les deux chefs d’Etat antagonistes. C’est le lieu de saluer la diplomatie qatarie qui a fait preuve d’efficacité dans la discrétion en réussissant à tenir ce tête-à-tête surprise qui vient relancer le processus de réconciliation entre Kinshasa et Kigali. Lequel processus était bien parti pour tomber dans l’impasse après l’échec de la rencontre de la capitale angolaise.

Il faut espérer que la médiation qatarie ne s’arrêtera pas en si bon chemin

Toujours est-il que la rencontre de Doha, est déjà un pas. Et ce n’était d’autant pas gagné d’avance que jusque-là, les deux chefs d’Etat donnaient l’impression de s’éviter si ce n’est de se snober malgré les appels au dialogue et la multiplication des cadres de concertation. C’est pourquoi l’on se pose la question : avec quel argument massue Sheik Tamim Bin Hamad Al Thani a-t-il pu convaincre ses hôtes d’un jour, à effectuer, toutes affaires cessantes, le déplacement de la capitale du riche Etat pétrolier du Golfe ? Il n’en demeure pas moins que pour certains, Félix Tshisékédi et Paul Kagame n’avaient pas vraiment le choix. Et ce, au regard, d’une part, des défaites militaires du maître de Kinshasa dont l’armée est au bord de la déroute sur le terrain. Et, d’autre part, au regard des ennuis diplomatiques de l’Homme mince de Kigali mis au ban des accusés et cloué au pilori par de nombreux partenaires occidentaux qui sont allés chacun de leur fatwa contre le Rwanda. C’est à croire que c’est sous forte pression que Paul Kagame et Félix Tshisékédi ont répondu à l’invitation de l’émir du Qatar. Et si c’est le cas, s’acheminerait-on à pas forcés vers la paix ? L’histoire le dira un jour. En attendant, on ne pouvait pas espérer meilleure tribune pour mettre les deux chefs d’Etat face à leurs responsabilités dans cette tragédie qui a déjà fait de nombreuses victimes innocentes dans l’Est de la RDC. Et tout semble indiquer que le conflit n’est pas prêt à s’arrêter tant qu’un modus vivendi n’aura pas été trouvé entre les différentes parties. C’est pourquoi il faut espérer que la médiation qatarie ne s’arrêtera pas en si bon chemin encore moins à cette seule rencontre. Et que Doha pèsera de tout son poids pour arracher un compromis en vue d’une paix durable dans cette partie de l’Afrique. L’espoir est d’autant plus permis que du conflit entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza aux pourparlers inter-tchadiens de Doha, ce n’est pas la première fois que la médiation qatarie s’illustre dans des crises majeures à travers le monde.

Il appartient aux deux protagonistes de savoir saisir la balle au bond

Et dans le cas d’espèce, les indicateurs poussent d’autant plus à l’optimisme que la rencontre de Doha entre Félix Tshisékédi et Paul Kagame s’est, selon certaines sources, passée dans un climat jugé « cordial ». Il appartient alors aux deux protagonistes de savoir saisir la balle au bond pour transformer l’essai de cette rencontre en situation de paix durable au grand bonheur des populations congolaises qui souffrent le martyre dans cette guerre qui menace d’embraser toute la région des Grands Lacs. Se montreront-ils à la hauteur du défi ? Tout dépend de la sincérité dont ils feront montre dans les discussions et dans le respect de leurs engagements. C’est pourquoi le médiateur doit veiller au grain. Car, au-delà des deux protagonistes, il y va aussi de son image au moment où la diplomatie qatarie accumule les bons points. En tout cas, Sheik Tamim Bin Hamad Al Thani présente le profil de l’emploi. D’autant plus qu’à la différence de la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC) et la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC) qui semblaient à la fois juge et partie dans cette affaire où chacune avait un pays-membre à défendre, on ne connaît pas, au Qatar, de parti pris affiché dans cette crise. Et tout porte à croire que de sa position, Doha pourrait peser dans un sens comme dans l’autre, là où l’EAC et la SADC seraient gênées aux entournures si elles ne s’emmêlent pas les pinceaux en se perdant dans l’organisation de rencontres infructueuses.

« Le Pays »