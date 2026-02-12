SAINT-VALENTIN :L’esprit de plus en plus dévoyé

C’est demain le 14-Février, la Saint-Valentin! C’est la fête des amoureux, du moins celle de l’amour tout court. Aujourd’hui, cette fête a pris de l’ampleur. Tout le monde est dans la danse, jeunes comme personnes âgées. Et la ferveur de cette journée constitue une occasion pour les commerçants, de faire de bonnes affaires. On voit par- ci par-là, des offres promotionnelles spéciales Saint-Valentin. Et les consommateurs s’en délectent. A l’origine et dans l’esprit, la Saint Valentin est une occasion idéale de célébrer les liens qui nous unissent à ceux que l’on aime, qu’il s’agisse de notre partenaire, de nos amis, de notre famille ou même de nous-mêmes. Le 14-Février est aussi un cadre pour partager des moments de tendresse et de convivialité avec ceux qui nous entourent. Chacun a sa manière de passer ce moment. Certains préfèrent offrir des roses ou des chocolats, et d’autres font le choix de cadeaux symboliques pour exprimer leur amour et leur affection aux êtres qui leur sont chers. Mais la Saint-Valentin ou la fête de l’amour, c’est plus que offrir des fleurs, du chocolat ou n’importe quel autre cadeau à son Valentin ou à sa Valentine. C’est une occasion pour réfléchir à l’importance de l’amour et de la relation dans notre vie. C’est un moment pour se rappeler que l’amour est une force puissante qui peut transformer nos vies et nous rendre plus heureux. C’est donc dire que l’important, c’est de prendre le temps de célébrer l’amour sous toutes ses formes, que l’on soit en couple ou non, célibataire ou marié. Ce qui compte véritablement, c’est d’offrir à cette occasion, un moment de détente, un repas en tête-à-tête, un cadeau qui vient du cœur. C’est là toute l’essence de la Saint-Valentin.

Certains sont prêts à tout, juste pour prouver leur amour

Malheureusement, je fais le constat, comme tout le monde, que l’esprit de cette fête est en train d’être dévoyé. Au lieu de célébrer et magnifier l’amour, la Saint- Valentin est devenue une occasion de dépouiller les uns et les autres. On se fait plumer. Pour beaucoup de personnes, les simples roses ne suffisent plus. Ces dernières sont de plus en plus exigeantes envers leurs partenaires respectifs. Elles attendent d’eux des cadeaux de luxe. Une pression insoutenable qui pousse certains à s’endetter juste pour satisfaire leur partenaire. Et au finish : rien de sincère. Cette situation déplorable contribue à fragiliser bien des couples si certains n’ont tout simplement pas volé en éclats. Chez les plus jeunes, la situation est encore plus préoccupante. Ils attendent tellement de cette fête que lorsque les choses ne se passent pas à la hauteur de leurs espérances, leur monde s’effondre. Certains sont prêts à tout, juste pour prouver leur amour. Résultats des courses : des jeunes filles en ressortent avec des grossesses qu’elles n’ont peut-être pas voulues, et dans le pire des cas, elles chopent des MST (Maladies sexuellement transmissibles). Voyez-vous? Soyons raisonnables! La Saint- Valentin, c’est juste une journée. Et on n’a pas besoin d’une simple journée pour prouver son amour. Car l’amour, c’est tous les jours, et la Saint-Valentin, c’est juste une occasion de plus de le célébrer. Alors, il est bien de célébrer cette journée qui est passagère. Mais faisons attention aux dérives !

«Le Fou»