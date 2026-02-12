SEMAINE DE POKO : 4 leçons de vie pour élever des enfants gentils et bienveillants

La gentillesse, la bienveillance et l’empathie ne sont pas des qualités qui tombent du ciel. Elles s’apprennent, se cultivent et se transmettent au quotidien, dès le berceau. Certains parents font toute la différence en enseignant à leurs enfants, ces 4 choses auxquelles on ne pense pas toujours.

Leçon n°1 : la méchanceté est souvent le signe d’une fragilité

Dès le plus jeune âge, beaucoup d’histoires pour enfants, opposent gentils et méchants de façon très caricaturale. Que ce soit dans les contes du soir ou dans les dessins animés préférés. Mais ce n’est pas toujours tout blanc ou tout noir dans la vraie vie… La méchanceté n’est alors pas un trait de caractère, mais une sorte d’armure. Comme un moyen de se protéger face à la peur, au rejet ou au sentiment d’insécurité, que ce soit dans les cours de récréation et même plus tard dans la vie d’adulte. Les enfants que l’on pourrait qualifier de “compliqués” ou “durs”, sont souvent ceux qui se sentent menacés intérieurement. Certains deviennent agressifs parce qu’ils souffrent ou parce qu’ils ont été enfermés dans une étiquette, par exemple de “méchant” ou de “nul”. Au même titre que les adultes, les enfants peuvent devenir ce que l’on pense d’eux. A l’inverse, des mots doux, de l’attention, de la compréhension, de l’écoute et des sourires peuvent transformer un comportement.

Leçon n°2 : apprendre à voir derrière la timidité et la prétention

Les parents qui élèvent des enfants bienveillants leur apprennent aussi à ne pas se méprendre sur les apparences. Les personnes timides, par exemple, portent elles aussi, une forme d’armure. Elles n’osent pas trop sourire, ni parler, de peur de dire une bêtise, de se faire remarquer ou encore de déranger. Ces personnes attendent souvent qu’un autre fasse le premier pas. Alors, un petit geste ou simple mot peut suffire à les rassurer et à révéler une personnalité chaleureuse. Leur humour et leur créativité peuvent vraiment vous surprendre.

Même logique du côté des personnes assez prétentieuses.

Derrière la vantardise se cache bien souvent un profond manque de confiance en soi. En effet, c’est alors un besoin pour eux, d’enjoliver leur quotidien parce qu’ils croient que personne ne les aimera pour ce qu’ils sont vraiment. Apprendre à son enfant que la sincérité crée des liens plus solides que la compétition ou la frime, est une clé essentielle pour développer une gentillesse authentique et durable. Car c’est le plus important ; il est aussi question d’élever de bons futurs adultes !

Leçon n°3 : savoir reconnaître la tristesse et bien y répondre

Les enfants bienveillants sont aussi ceux à qui l’on a appris que la tristesse est normale. On peut être triste quand on a échoué, quand on donne beaucoup sans recevoir, ou pour plein d’autres raisons. Comprendre cela permet d’éviter le rejet ou l’indifférence face à quelqu’un qui semble distant ou renfermé. Une petite attention peut alors tout changer. Par exemple, une parole gentille, un câlin, une invitation. Ces gestes simples montrent à l’enfant qu’être gentil, c’est aussi reconnaître la douleur ou les sentiments de l’autre, et lui faire sentir qu’il n’est pas seul. C’est une compétence émotionnelle qui se construit très tôt, avec l’aide des parents. Et dès le plus jeune âge, cela peut déterminer la future intelligence émotionnelle de vos enfants.

Leçon n°4 : ces phrases que les enfants doivent retenir

Prenez-en bonne note, certains parents transmettent la gentillesse à travers des mots-clés, de petites phrases que l’enfant pourra garder toute sa vie. Par exemple : ” Parfois, certaines personnes ont l’air méchantes, mais c’est parce qu’elles sont tristes ou fatiguées “, ou encore ” Il arrive que l’on prenne un masque de dur parce qu’on a peur des autres. Ce n’est qu’un masque “. Apprendre à dire à son enfant que “certains sont timides et attendent qu’on aille vers eux” ou l’encourager à proposer : ” Je te trouve gentil, tu veux être mon ami ? “, c’est lui donner de vrais outils pour créer du lien. Comme le rappellent ces phrases de l’auteure Sophie Carquain, derrière chaque comportement se cache une histoire et une raison. Et c’est souvent le développement de cette compréhension qui fait grandir les adultes les plus gentils et les plus humains.

Source : aufeminin.com

Rassemblé par Colette DRABO