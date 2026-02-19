SEMAINE DE POKO : 5 bonnes manières à enseigner aux enfants

Les bonnes manières sont comme les mots magiques qui rendent le monde meilleur. Enseigner les bonnes manières aux enfants, ne se résume pas seulement à la politesse. Il s’agit d’inculquer des valeurs qui les transformeront en individus attentionnés et respectueux. Dans cet article, nous allons explorer six bonnes manières simples et des concepts faciles à comprendre.

Dire « S’il vous plaît» et « Merci »

Les mots magiques « s’il vous plaît » et « merci » ont le pouvoir de transformer des conversations ordinaires en expressions de gentillesse. Apprendre aux enfants à utiliser ces mots, revient à leur donner un super-pouvoir de politesse. Encouragez votre enfant à dire « s’il vous plaît » lorsqu’il fait une demande. Ce petit ajout ajoute une touche de politesse. De même, lorsque quelqu’un fait quelque chose de gentil pour lui, apprenez à votre enfant à exprimer sa gratitude en disant « merci ». Qu’il s’agisse de recevoir un cadeau, d’être aidé pour ses devoirs ou recevoir un compliment, reconnaître la gentillesse par un simple « merci », est très utile.

Soyez patient et attendez votre tour

La patience est une vertu, et c’est une vertu qui mérite d’être enseignée dès le plus jeune âge. Aidez votre enfant à comprendre l’importance d’attendre son tour et d’être patient dans diverses situations. Qu’il s’agisse de faire la queue, d’attendre son tour sur la balançoire ou d’attendre que son frère ou sa sœur ait fini de parler, la patience est une compétence précieuse. Apprenez-leur que les bonnes choses arrivent à ceux qui savent attendre et que l’impatience peut parfois conduire à des malentendus ou à des sentiments blessés.

Utiliser « Excusez-moi » et « Je suis désolé »

Apprendre à s’excuser et à reconnaître ses erreurs, est essentiel pour développer de bonnes manières. Apprenez à votre enfant à dire « excusez-moi » lorsqu’il a besoin de l’attention de quelqu’un ou s’il heurte accidentellement quelqu’un. C’est une manière polie de demander la permission de parler ou de passer. De plus, inculquez-leur l’habitude de dire « je suis désolé » lorsqu’ils font une erreur ou blessent accidentellement les sentiments de quelqu’un. Comprendre l’impact de leurs actes et en assumer la responsabilité, est une compétence essentielle dans la vie. Encouragez votre enfant à utiliser « excusez-moi » et « je suis désolé », de manière sincère, contribue à développer l’empathie et montre qu’il apprécie les sentiments des autres.

Respect des bonnes manières à table

Les bonnes manières à table sont comme la sauce secrète qui rend le repas agréable pour tout le monde. Apprenez à votre enfant, les bases des bonnes manières à table pour qu’il puisse se débrouiller en toute confiance lors des repas dans différents contextes. Commencez par des règles de savoir-vivre simples, comme mâcher la bouche fermée et ne pas parler avec la bouche pleine. Utilisez le renforcement positif en les félicitant lorsqu’ils font preuve de bonnes manières à table. Le but n’est pas de créer une atmosphère stricte, mais d’aider votre enfant à se sentir en confiance et respectueux dans diverses situations de repas.

Ecouter et utiliser des mots polis

L’écoute est un aspect essentiel des bonnes manières. Apprenez à votre enfant à écouter activement en établissant un contact visuel, en hochant la tête et en répondant de manière appropriée lorsque les autres parlent. Cela montre du respect et de la considération pour les pensées et les sentiments de ceux qui l’entourent. Encourager l’utilisation de mots polis comme « excusez-moi », « s’il vous plaît », « merci », lors des conversations, contribue à améliorer non seulement leurs compétences en communication, mais ajoute également une touche de politesse à leurs interactions. Donnez l’exemple en écoutant activement votre enfant lorsqu’il parle. Montrez-lui que ses opinions et ses pensées sont appréciées, créant ainsi un environnement où les bonnes manières s’épanouissent naturellement. En résumé, en intégrant ces leçons simples et significatives, vous donnez à votre enfant, des compétences sociales essentielles qui lui seront utiles tout au long de sa vie.

Source : Zonky