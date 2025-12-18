SEMAINE DE POKO : Ces 10 maladies dangereuses à surveiller de près pendant la grossesse

Pendant la grossesse, le corps d’une femme change profondément pour accueillir un bébé. Mais certaines maladies peuvent apparaître ou s’aggraver à ce moment-là, mettant en danger la santé de la maman et du bébé.

1-Prééclampsie

La prééclampsie est une augmentation anormale de la tension artérielle chez la femme enceinte. Elle s’accompagne souvent d’un gonflement des jambes et d’une présence de protéines dans les urines. On ne connaît pas toutes les causes, mais elle est plus fréquente chez les femmes qui attendent leur premier enfant, ou celles qui ont une hypertension chronique. Si elle n’est pas bien prise en charge, la prééclampsie peut évoluer en éclampsie (des convulsions de la mère) et mettre la vie de la mère et du bébé en danger.

Diabète gestationnel

Il s’agit d’un diabète qui apparaît uniquement pendant la grossesse. Elle est due aux modifications des hormones qui empêchent l’insuline d’agir correctement. Le diabète gestationnel est souvent silencieux, il peut être découvert à l’examen de glycémie. Il peut provoquer une prise de poids excessive du bébé, des accouchements compliqués ou une hypoglycémie à la naissance.

Anémie

L’anémie n’est pas une maladie ; elle est la conséquence d’une pathologie. C’est une baisse du taux d’hémoglobine (qui transporte l’oxygène) dans le sang. C’est très fréquent pendant la grossesse. Pendant la grossesse, elle est due à un manque de fer, car le bébé en consomme beaucoup. Elle se manifeste par la fatigue, essoufflement, pâleur. L’anémie sévère peut entraîner un accouchement prématuré ou un bébé de faible poids.

Infections urinaires

Les infections urinaires sont courantes pendant la grossesse à cause de la pression de l’utérus sur la vessie. Elles sont causées par des bactéries qui remontent dans les voies urinaires. La femme peut ressentir des brûlures en urinant, douleurs au bas-ventre, fièvre. Si non traitées, elles peuvent provoquer une infection des reins ou un accouchement prématuré.

Toxoplasmose

C’est une infection transmise par la viande mal cuite ou le contact avec des chats infectés. Si la maman l’attrape pendant la grossesse, le parasite peut traverser le placenta et atteindre le bébé, causant des malformations ou des troubles neurologiques.

Rubéole congénitale

La rubéole est une infection virale qui n’est pas souvent grave chez l’adulte, mais très dangereuse pour le fœtus. Elle se transmet par contact avec une personne infectée. Elle peut entraîner des malformations graves chez le bébé (yeux, cœur, cerveau). D’où l’importance d’être vaccinée avant la grossesse.

Paludisme chez la femme enceinte

Le paludisme est très dangereux pendant la grossesse, surtout en Afrique. Il peut causer une anémie sévère, fausse couche, retard de croissance du bébé, naissance prématurée. La prévention avec moustiquaire imprégnée et traitement préventif, est indispensable.

Hépatite B

Cette maladie attaque le foie et peut être transmise au bébé à la naissance. Elle se transmet par contact avec du sang contaminé, des relations sexuelles non protégées. Le bébé peut devenir porteur chronique du virus et développer des maladies du foie plus tard. La prévention passe par le dépistage de la mère et la vaccination du nouveau-né.

VIH/SIDA

Le VIH peut se transmettre de la mère à l’enfant pendant la grossesse, l’accouchement ou l’allaitement. Le bébé peut alors être infecté à la naissance s’il n’y a pas de traitement.

Décollement du placenta

C’est quand le placenta se détache prématurément de l’utérus, souvent brutalement. La femme peut ressentir une douleur vive dans le ventre, saignement, arrêt des mouvements du bébé. C’est une situation grave qui peut entraîner la mort du bébé, l’hémorragie grave chez la mère. C’est une urgence.

Source : Dr Josué Nanko