SEMAINE DE POKO :Ces aliments à consommer ou à éviter pour une bonne santé vaginale

Une flore vaginale déséquilibrée est la porte ouverte aux infections du vagin. Certains produits comme le yaourt, les aliments riches en probiotiques, la canneberge, le thé au gingembre ou encore le soja ont des effets bénéfiques qui peuvent aider à maintenir une bonne santé de la flore vaginale. Voici ce qu’il faut mettre dans votre assiette et au contraire ce qu’il faut éviter de trop consommer.

Douleurs prémenstruelles, sécheresse vaginale et infections variées peuvent être limitées en choisissant les bons aliments.

Où trouve-t-on les probiotiques naturels, dans quels aliments ?

Les probiotiques sont des bactéries bénéfiques pour l’organisme, aidant à diversifier la flore vaginale et vulvaire pendant les périodes de déséquilibre bactérien occasionnel (lorsque le pH vaginal est déséquilibré). La bactérie Lactobacillus acidophilus est particulièrement intéressante pour aider à garder un bon pH au niveau du vagin. Les aliments les plus riches en probiotiques sont ceux qui sont riches en ferments lactiques : yaourts, fromages, spiruline et algues, légumes lactofermentés (choucroute, miso), boissons fermentées (kombucha, kéfir..) ainsi que les aliments fermentés (pain au levain, etc.). Composé de probiotiques, des bactéries bénéfiques pour l’organisme, le yaourt aide tout particulièrement à maintenir un niveau de pH vaginal équilibré, diminuant ainsi les risques d’infection et de mycoses, indique le site Health. Les probiotiques peuvent également être consommés sous forme de compléments alimentaires. On en donne notamment en cas de mycose ou en prévention de la mycose.

Que manger quand on a une mycose pour rééquilibrer la flore ?

La mycose vaginale est une infection du vagin causée par un champignon, presque toujours Candida Albicans. Naturellement présente au sein de la muqueuse génitale, lorsqu’elle prolifère, cette levure provoque une inflammation. A l’origine de ce phénomène, souvent, un déséquilibre de la flore, qui s’explique par des bouleversements immunitaires ou hormonaux, des désordres mécaniques locaux (frottements, irritations..) ou encore un traitement antibiotique. Outre le traitement contre la mycose, il est possible de prévenir ou de lutter contre la mycose grâce à certains aliments.

Quels sont les aliments antifongiques ?

Parmi les aliments qui aident à réduire l’excès de levure dans le corps, il y a les légumes, à faible teneur en glucides. Le fenouil et l’ail sont particulièrement connus pour leurs propriétés anti-infectieuses et antifongiques ; les fruits, tout particulièrement le pamplemousse, les myrtilles… Attention aux fruits trop sucrés ! Le vinaigre de cidre, de préférence non pasteurisé, dont les enzymes permettent d’éliminer l’excès de levure dans le corps. Attention, le vinaigre de cidre est le seul vinaigre qui a des propriétés alcalinisantes, les fruits à coques, riches en sélénium, les céréales complets…

Quels sont les autres aliments bénéfiques pour la santé du vagin ?

Le jus de cranberry contre la cystite : d’après plusieurs études, le jus de canneberge (cranberry) concentré, contiendrait des bactéries très efficaces pour lutter contre les infections urinaires. Attention toutefois à choisir des produits sans sucres ajoutés ! Le thé au gingembre est bon pour réduire les douleurs prémenstruelles : d’après une étude publiée par la revue Journal of Alternative and Complementary Medicine, le thé au gingembre serait aussi efficace que l’ibuprofène pour réduire les douleurs prémenstruelles. Il suffirait de mélanger deux cuillerées à soupe de racine de gingembre râpée dans de l’eau, laisser infuser 15 minutes, filtrer, et déguster.

Quel aliment manger pour lubrifier le vagin ?

La sécheresse vaginale est le résultat de la réduction des niveaux d’œstrogènes. Les produits à base de soja contiennent des nutriments dont les effets pourraient ressembler à ceux des œstrogènes, les hormones féminines. Même s’il n’existe aucune preuve scientifique pour confirmer ce bienfait, le soja aiderait à résoudre les problèmes de sécheresse vaginale.

Alimentation : quoi éviter pour maintenir une bonne santé vaginale ?

Certains aliments participent au déséquilibre de la flore vaginale. Par exemple, un peu de chocolat noir peut soulager les crampes menstruelles, mais un excès de sucre est à éviter. Les infections bactériennes aiment les milieux doux et humides, et puisque les sécrétions vaginales contiennent déjà du sucre, il est inutile d’en rajouter, expliquent les experts cités par Health. Il faut donc limiter voire éviter tout ce qui est sucré, et tout particulièrement les sucres industriels et raffinés. Tout comme le sucre, l’alcool favorise les infections vaginales, et augmente les risques de cancer du sein par la même occasion. La seule boisson vraiment nécessaire à l’organisme, est l’eau. Et une bonne hydratation permet d’éviter la sécheresse au niveau du vagin. Attention, à moins qu’ils ne soient fermentés, une surconsommation de produits laitiers peut avoir un effet néfaste sur la santé vaginale : le lait contient du lactose qui est un sucre.

Les bienfaits d’une alimentation équilibrée

De manière générale, l’alimentation joue un rôle fondamental dans la protection de notre santé. Toutes les études montrent qu’une alimentation saine et variée, contribue à garder le corps et le cerveau en forme, à limiter les risques de cancers, de maladies (cardiovasculaires, obésité, diabète…).

Source : santemagazine