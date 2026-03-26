SEMAINE DE POKO : Comment être un modèle pour son enfant ?

Dans notre rubrique Semaine de Poko, nous partageons avec vous quelques comportements à adopter ou à abandonner afin d’être un modèle pour son enfant. En effet, sans que vous vous en rendiez compte, votre enfant vous observe et vous imite. Vous êtes son premier modèle! D’ailleurs, les comportements que vous adoptez avec les autres lui servent d’exemples, que ces comportements soient bons ou moins bons.

Votre enfant vous imite

Votre enfant est curieux. Dès sa naissance, il explore et vous êtes sa première source de découverte. Il vous voit, il vous observe et, rapidement, il vous imite. C’est comme ça qu’il apprend.Votre enfant a confiance en vous. Il vous imite parce qu’il pense que c’est la bonne façon de faire. Il observe donc vos comportements, vos réactions et vos façons d’agir avec les autres. Il enregistre vos attitudes, vos paroles et il les copie. C’est un moyen de développer son identité. Il apprend ainsi à poser de bons gestes, comme se laver les mains avant les repas, dire merci ou s’il vous plaît. Il peut aussi lui arriver d’imiter certains moins bons gestes que vous posez, puisque vous êtes son modèle.

Quelques effets de comportements de parents sur l’enfant

Voici des exemples de comportements qui peuvent avoir un effet positif ou négatif sur un tout-petit:

Quand un parent partage avec les autres,dit s’il vous plaît et merci, son enfant a tendance à reproduire ces gestes de politesse avec les autres.

Quand un parent est impoli avec un vendeur dans un magasin,son tout-petit comprend qu’il est acceptable de ne pas toujours se montrer respectueux avec les autres.

Quand un parent agit avec calme et confiance avec son tout-petit,même quand ce dernier crie, son enfant a plus tendance à adopter une attitude calme.

Quand un parent crie souvent, perd son sang-froid ou frappe des objets lorsqu’il est fâché,son tout-petit peut comprendre que c’est une bonne façon d’exprimer sa colère.

Quand un parent invente une excuse pour expliquer un retard,son enfant pourrait croire qu’il est acceptable de mentir parfois et de ne pas toujours dire la vérité.

Quand un parent se montre souriant et ouvert aux autres,il y a de bonnes chances que son enfant apprenne à faire de même.

Quand un parent laisse de côté son téléphone pour écouter son enfant lorsque celui-ci lui parle, ce dernier comprend qu’il est important d’accorder toute son attention aux autres.

Prendre conscience de vos comportements comme parents

Pour être un bon modèle, prenez conscience que tout ce que vous faites et tout ce que vous dites, que ce soit à votre enfant ou à d’autres personnes, est capté et peut être repris par votre tout-petit. En prenant conscience de vos habitudes et de vos comportements, vous verrez ce que vous aimeriez que votre enfant apprenne de vous. S’il y a des gestes ou des attitudes dont vous êtes moins fier, vous pouvez tenter de les modifier. Cela évitera que votre tout-petit les adopte lui aussi.

Pas besoin d’être un parent parfait

Votre enfant n’a pas besoin d’un parent parfait, mais d’un parent aimant qui fait de son mieux pour être bon. Votre tout-petit doit aussi voir qu’il est possible de se tromper et de se reprendre pour se corriger. Par exemple, si vous regrettez d’avoir crié après quelqu’un, vous pouvez expliquer à votre tout-petit : « J’ai manqué de patience. Je n’aurais pas dû crier. La prochaine fois, je vais prendre de grandes respirations pour me calmer avant de m’impatienter ». Ces paroles servent aussi de modèle à votre enfant, car il voit une façon de gérer ses émotions et de corriger ses erreurs.

Conclusion

Votre enfant apprend et développe son identité en vous imitant.

Comme votre tout-petit a confiance en vous, ce que vous faites représente pour lui la bonne façon de faire.

Pour être un bon modèle, adoptez vous-même les comportements et les attitudes que vous souhaitez voir chez votre enfant.

Rassemblés par Rahamatou SANON

Source : Naître et grandir