SEMAINE DE POKO : Des stratégies pour aider votre enfant à mieux apprendre (1re partie)

Les parents ont un rôle essentiel dans les apprentissages scolaires de leurs enfants. Le temps en classe est important ; c’est là où l’élève découvre, apprend, interagit, s’exerce. Néanmoins, l’éducation scolaire ne cesse pas aux portes de l’école. L’accompagnement dans les devoirs, l’écoute des difficultés et la consolidation des savoirs, sont primordiaux. Voici des stratégies faciles à suivre pour faciliter les apprentissages scolaires.

Donnez à vos enfants un sentiment de contrôle

Ne faites pas à la place de vos enfants, donnez-leur de l’autonomie, laissez-les tester des choses, discutez avec eux, des attentes, des conséquences, des implications de leurs expériences. Le sentiment d’une plus grande autonomie leur donnera un sentiment de contrôle qui les motivera à acquérir du savoir et à expérimenter des choses, en les rendant plus responsables de leur scolarité. Vous ne devez pas pour autant les laisser à eux-mêmes ; laissez-les savoir à quel moment vous êtes disponible pour les aider lorsqu’ils éprouvent des difficultés dans leurs apprentissages.

N’entrez pas en conflit avec vos enfants

L’une des clés pour motiver vos enfants à travailler dur, est d’essayer d’éviter d’entretenir des relations de pouvoir avec eux (par exemple en évitant de dire répétitivement “tu aurais pu faire mieux”, “quand j’avais ton âge…”, ou en évitant de comparer avec les frères et sœurs, etc.). Ainsi, ils seront davantage réceptifs à vos conseils, ils seront plus enclins à se confier à vous, et ils n’auront pas peur d’être dévalorisés. Pour inciter votre enfant à faire ses devoirs, mieux vaut lui proposer ouvertement votre aide (par exemple en préférant lui demander de quoi il a besoin ou comment vous pouvez l’aider), que le menacer (“fais tes devoirs sinon…”).

Développez une routine stable pour le travail scolaire

La mise en place de routines dans la vie de famille, permet d’éviter des conflits. Par exemple, il peut être entendu que les devoirs s’effectuent entre 17h et 19h, et l’habitude ancrée n’est ainsi pas remise en question. Pour favoriser ce moment, vous pouvez aménager un endroit en zone d’études sans distraction. Les routines établies ne sont pas figées, et doivent parfois être renforcées ou modifiées.

Transmettez à vos enfants des compétences en planification et en organisation

Les préadolescents et les adolescents peuvent se sentir dépassés, frustrés et stressés en raison des exigences auxquelles ils sont confrontés à l’école. Transmettez-leur vos compétences en planification et en organisation ! Nous prenons souvent ces compétences comme innées, alors que nous les avons acquises par transmission et expérimentation. Vous pouvez, par exemple, leur montrer comment décomposer des tâches complexes en des tâches plus petites (et donc plus faciles à gérer). La planification est une compétence organisationnelle qui réduira le stress de vos enfants, lié à l’école et aux examens. La planification consiste à créer des listes de tâches à accomplir dans un délai défini. De cette façon, vos enfants éviteront de procrastiner et apprendront à accomplir les tâches, une à une, au lieu de les laisser jusqu’à ce qu’il soit si tard qu’ils se sentent dépassés !

Source : academiediderot