SEMAINE DE POKO : Les bienfaits du clou de girofle pour la femme enceinte

Les clous de girofle sont généralement considérés comme une épice sûre à consommer pendant la grossesse. Ils ont été utilisés pour leurs propriétés médicinales et nutritionnelles pendant des siècles. Ils peuvent être, pendant la grossesse, un ajout merveilleux et très bénéfique à votre alimentation. Ils font partie de ces épices qui peuvent être incorporées dans votre alimentation de différentes manières. Ils sont riches en antioxydants et en vitamines ; ce qui en fait un excellent choix pour les femmes enceintes. Cependant, il est important de consommer les clous de girofle avec modération. Mieux, si vous êtes enceinte et que vous souhaitez consommer du clou de girofle, discutez-en avec votre médecin ou votre sage-femme avant de le prendre. Il ou elle pourra vous conseiller sur la quantité appropriée et les autres précautions à prendre. Voici quelques bienfaits que les clous de girofle apportent à l’organisme de la femme enceinte.

Le clou de girofle apporte une quantité importante de fer à la femme enceinte

La consommation du clou de girofle comme épice, est une excellente source de fer pour l’organisme de la femme enceinte. Il suffit d’ajouter deux ou trois clous de girofle dans vos assaisonnements ou dans les aliments lors de la cuisson. Le fer que contient cette herbe aromatique, aidera à réduire le risque d’anémie chez les femmes en état.

Durant la période de grossesse, si l’utilisation du clou de girofle est correctement faite, cela diminuera le risque que le bébé naisse prématurément ou vienne au monde en sous-poids.

Le clou de girofle, source de vitamine E et K

La vitamine E représente un nutriment très important pour la femme enceinte. Cela aide à maintenir en bonne santé, la mère et le bébé. Cette vitamine joue également un rôle primordial dans le processus de la formation du fœtus.

“Consommer deux ou trois clous de girofle par jour, comble les besoins quotidiens en vitamine E”

Le clou de girofle est une épice qui contient beaucoup de vitamines E et K. Ces vitamines aident votre bébé à avoir une bonne santé osseuse et à développer ses muscles. Elles ont aussi des effets positifs sur la santé de la peau de la mère. La vitamine K joue un rôle fondamental dans la coagulation du sang. L’organisme de la femme enceinte en a véritablement besoin pour prévenir les cas d’hémorragie lors de l’accouchement. Consommer deux ou trois clous de girofle par jour, comble les besoins quotidiens en vitamine E

3. Clou de girofle, riche en antioxydants

Comme les clous de girofle sont riches en antioxydants, ils assurent un bon développement du système immunitaire du bébé. Ils aident également le fœtus à développer un bon système de réparation du corps. Un bon système immunitaire protégerait le bébé contre de nombreuses maladies, y compris les maladies chroniques à l’avenir.

4. Ils préviennent les infections pendant la grossesse

La grossesse est une phase au cours de laquelle une femme enceinte souffre de nombreuses difficultés. Manger des clous de girofle vous éloignerait de certaines maladies et assurerait ainsi une période de grossesse plus paisible.

5. Ils contiennent de nombreux minéraux

Les minéraux sont essentiels pour une vie saine. Ils maintiennent la mère en bonne santé et assurent la bonne croissance du bébé dans l’utérus. Les clous de girofle contiennent une grande variété de minéraux comme le sodium, le calcium et le phosphore. Consommer ces minéraux tous les jours pendant la grossesse, garantit le bon fonctionnement de l’organisme.

6. Les clous de girofle possèdent des contenus fibreux

Les médecins recommandent un apport d’une bonne quantité de fibres pendant la grossesse. Les clous de girofle sont un excellent complément pour les fibres. Les fibres assurent une digestion et une absorption faciles des aliments. Prendre un ou deux clous de girofle chaque jour, peut augmenter votre apport total en fibres et assurer le bon fonctionnement du système digestif.

7. Les clous de girofle aident à améliorer la digestion

La plupart des femmes enceintes souffrent de constipation et de ballonnements en raison d’un système digestif ralenti et de déséquilibres hormonaux. Les clous de girofle étant riches en acide eugénique, guérissent la constipation et aident à soulager les problèmes liés aux intestins.

8. Les clous de girofle aident à contrôler le diabète

Le diabète est une menace très réelle et plutôt courante pour la plupart des gens. Cette menace devient plus importante si vous êtes enceinte. Elle peut avoir des conséquences assez dramatiques pour la mère et le bébé. Les clous de girofle peuvent contribuer grandement à prévenir le diabète. Car, ils contribuent grandement à augmenter efficacement la production de l’insuline. Cet ingrédient aromatique abaisse également le taux de glucose dans le sang. Il aide aussi à réduire le taux de cholestérol global.

9. Les clous de girofle aident à améliorer la santé des os

Les femmes enceintes peuvent connaître une diminution assez spectaculaire de la densité osseuse et de la santé osseuse générale. Les clous de girofle sont connus pour leur capacité à préserver la masse osseuse. Ils contiennent du calcium, des minéraux et du phosphore. Avec ces éléments, les clous de girofle peuvent permettre de renforcer les os et assurer la santé générale du système osseux de la femme enceinte. Ces herbes peuvent également participer au développement osseux du bébé, en lui apportant des nutriments essentiels.

10. Les clous de girofle aident à renforcer l’immunité

La grossesse a un impact assez important sur la santé de la femme et affecte considérablement son système immunitaire. En conséquence, cela peut rendre vulnérables les femmes enceintes à un certain nombre de maux mineurs et majeurs. Dans les cas extrêmes, cela peut entraîner des complications pendant la grossesse et même affecter le bébé. Les clous de girofle sont connus pour leur capacité à renforcer l’immunité. Ils contiennent des nutriments comme le fer et la vitamine C qui peuvent aider à renforcer l’immunité pendant la grossesse.

11. Les clous de girofle aident à prévenir le cancer

Le risque de cancer est bien réel et trop courant chez les humains. Chez les femmes enceintes, il est particulièrement important d’être prudent et de prendre des mesures préventives contre cela. Selon une source, les clous de girofle sont connus pour être capables d’arrêter la croissance et d’arrêter l’activité des cellules cancéreuses dans le sein, le côlon, les ovaires et le foie. Dans ce cas, ils peuvent contribuer grandement à atténuer le risque de contracter un cancer.

12. Les clous de girofle aident à soulager le stress

Le stress affecte considérablement la santé, en particulier pendant la grossesse. Le stress affecte la santé globale de la mère et celle de l’enfant. Pendant la grossesse, il peut être assez facile de se sentir stressé et fatigué. Les clous de girofle sont connus pour leur activité antistress. L’anxiété et le stress peuvent être efficacement réduits avec l’utilisation de clous de girofle.

Ils soulagent les douleurs articulaires

Les clous de girofle ont des propriétés anti-inflammatoires. Ils réduisent la douleur et l’inflammation pendant cette période de grossesse. Les douleurs articulaires peuvent être pires durant la grossesse. Si vous souffrez d’un gonflement constant et recherchez des solutions instantanées, manger des clous de girofle peut vous aider.

Les clous de girofle assurent un bon développement du système nerveux du bébé

Le système nerveux fort d’une future mère, permet au bébé de lutter contre de nombreuses maladies mortelles. Cela permet aussi de contribuer à être en bonne santé à long terme. En effet, les clous de girofle sont riches en acides gras oméga 3. Ces acides gras sont essentiels à la santé générale du fœtus. Aussi, ils sont indispensables dans le développement du système nerveux du bébé.

Les clous de girofle fournissent de l’énergie instantanée

Etre énergique pendant la grossesse, peut tuer la moitié des problèmes. Les clous de girofle sont un excellent complément pour garder votre corps pleinement actif.

Rahamatou SANON