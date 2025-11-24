SOMMET UA/UE : Pour mieux dégager les voies de l’avenir

Les 24 et 25 novembre 2025, Luanda, la capitale de l’Angola, accueille le septième sommet conjoint de l’Union africaine (UA) et de l’Union européenne (UE). Près de quatre-vingt chefs d’Etat et de gouvernement venant des deux continents, prennent part à cette rencontre de haut niveau dont la thématique porte sur la paix, la sécurité, la gouvernance et le multilatéralisme. Un thème d’actualité aux enjeux multiples. Et qui, entre conflits au Sahel, au Soudan, dans l’Est de la République démocratique du Congo ou encore en Ukraine, et volonté de diversification des partenariats par les pays du Sud, pose des problèmes cruciaux de l’heure qui nécessitent des réponses adéquates. D’où la nécessité, pour ce sommet, de revisiter les relations entre les deux continents pour mieux envisager l’avenir commun. Le moins que l’on puisse dire, c’est que depuis vingt-cinq ans que ce cadre de concertations intermittentes existe entre les deux parties, il était vraiment temps de faire une halte pour se parler franchement afin de mieux dégager les voies de l’avenir. Et cela s’impose d’autant plus qu’en deux décennies de cheminement commun, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts des deux côtés de la Méditerranée.

L’Afrique ne manque pas d’arguments

Sur le plan économique, la nature des relations a connu une évolution pour paraître moins paternalistes. Sur le plan géopolitique, les lignes ont également considérablement bougé. Avec une Union européenne (UE) dont certains pays-membres comme la France, sont en perte de vitesse par- endroits sur le continent noir, et une Afrique qui est dans une logique de diversification des partenariats sur fond d’un souverainisme affiché et clairement revendiqué. Et ce, dans un contexte où d’autres puissances venues d’ailleurs comme la Chine ou encore la Russie, n’ont d’autres ambitions que d’étendre davantage leur influence sur un continent noir en pleine mutation. Autant de raisons qui justifieraient amplement la révision d’un partenariat longtemps privilégié avec le Vieux continent, et qui se veut aujourd’hui beaucoup plus équilibré qu’il ne l’était hier. Autant dire que dans la redéfinition de cette relation devenue nécessaire par la force des événements, l’Afrique ne manque pas d’arguments encore moins d’atouts, face à une Europe peu ou prou attachée à ses valeurs en termes de gouvernance et de respect des droits humains, et désireuse de rester le premier partenaire de confiance d’un continent qui suscite beaucoup de convoitises. Quoi qu’il en soit, l’on espère que les discussions seront empreintes de sincérité dans une volonté de promouvoir un partenariat mutuellement fructueux. C’est dire l’enjeu de ce sommet qui vise à renforcer le partenariat traditionnel entre les deux entités continentales pour en faire un partenariat beaucoup plus stratégique. Une relation dans laquelle il revient au continent noir de savoir se hisser à la hauteur de son alter ego pour traiter avec lui sur un pied d’égalité. Ce qui appelle aussi à des responsabilités plus grandes en paraissant moins un simple bénéficiaire qu’en s’affichant comme un acteur à part entière de son propre développement. Toujours est-il que relativement à la question des conflits, ce sera l’occasion de revenir sur le rôle et la part contributive de chacun, dans la résolution des crises qui touchent les deux continents.

On espère que les participants à ce sommet de Luanda, pourront s’accorder aussi sur les sujets qui fâchent

Car, il est bien connu que sans paix, il n’y a pas de développement possible a fortiori de prospérité. C’est dire si au-delà des questions économiques et de relations commerciales, la sécurité reste un enjeu stratégique majeur dans ce partenariat. Quant aux questions de gouvernance, on se demande si la realpolitik ne prendra pas le pas dans un contexte où l’Union européenne fait face à l’influence grandissante de pays comme la Chine, la Russie, la Turquie et l’Inde sur le continent africain où l’ère des privilèges liés à l’histoire ou à la proximité coloniale, semble désormais révolue. C’est dire les défis auxquels doit désormais faire face cette coopération vieille de plusieurs décennies entre les deux continents, qui veut continuer à résister au temps dans un monde multipolaire. Pour le reste, on espère que les participants à ce sommet de Luanda pourront s’accorder aussi sur les sujets qui fâchent, notamment ceux de la mobilité et des migrations qui restent autant de sujets d’intérêt majeur pour les deux continents dans leur volonté de cheminer ensemble et de donner un peu plus de poids à leur coopération, dans un contexte mondial hautement concurrentiel.

« Le Pays »