UTILISATION DES RESEAUX SOCIAUX PAR LES JEUNES : Attention aux dérives !

A l’occasion de la Journée de l’excellence scolaire tenue le 22 août dernier, dans notre capitale, le chef de l’Etat a interpellé les jeunes sur l’usage de l’Internet, notamment les réseaux sociaux. Et c’est dans un langage clair et direct qu’il s’est adressé à eux en leur faisant comprendre qu’ils devraient faire preuve de beaucoup de lucidité dans la consommation des contenus publiés sur ces réseaux sociaux qui nous envahissent. En clair, le chef de l’Etat a conseillé aux jeunes de limiter leur temps de distraction sur Internet et de se concentrer davantage sur l’essentiel qui est la recherche du savoir, capital pour leur formation. C’est une sortie opportune qui a le mérite d’aborder un sérieux problème qui ronge notre société. En effet, les réseaux sociaux constituent aujourd’hui, un mal profond qui a plongé bien des jeunes dans la perversité, la distraction et la déperdition. Par la nature de leurs contenus plus distractifs qu’instructifs, plus destructifs que constructifs, certains de ces réseaux ont réussi à détourner bien des esprits naïfs de l’essentiel. Quand je prends des plateformes comme Facebook, YouTube ou Tiktok, elles sont devenues des espaces d’exposition par excellence des rondeurs de jeunes filles qui passent leur temps à exhiber allègrement leur beauté ou du moins leur nudité. Pour des “likes” et des “vues”, elles sont prêtes à vendre leur pudeur sans gêne. Elles sont d’autant encouragées à persévérer dans leur entreprise que ces contenus qui portent atteinte à nos mœurs, qui font rire, ont plus de succès auprès des internautes.

Le temps de distraction ne doit pas prendre le pas sur celui de la concentration

Pour cause, il s’en trouve des jeunes qui passent la majeure partie de leur temps à ingurgiter ce type de contenus qui contribuent à accentuer non seulement leur dépendance des réseaux sociaux, mais aussi et surtout à les abrutir et à les désorienter. C’est très dangereux. Et il faut, pour le bien de nos enfants, que cette donne change. Cela dit, qu’on se serve de ces plateformes pour se distraire, ce n’est pas une mauvaise chose en soi. Mais le temps de distraction ne doit pas prendre le pas sur celui de la concentration. C’est dire si les réseaux sociaux ne sont pas mauvais dans l’absolu. C’est pourquoi je voudrais inviter nos enfants à faire attention aux dérives que peuvent comporter les réseaux sociaux. Et là, leurs parents et encadreurs sont interpellés. Ils doivent accompagner ces jeunes à avoir une utilisation plus saine et responsable des réseaux sociaux. Parce qu’à la vérité, tout ce qui en provient, n’est pas forcément mauvais pour eux. A preuve, à côté de ces contenus qui font la promotion de la facilité, de la paresse, il y a des contenus éducatifs qui conscientisent, qui éveillent et qui forment. En vérité, Internet est un merveilleux outil qui, utilisé à bon escient, peut offrir d’énormes opportunités aux jeunes en quête d’emploi et de réalisation. On peut, par exemple, s’en servir pour promouvoir et développer son commerce, acquérir de nouvelles compétences et mieux les vendre sur le marché de l’emploi. Il n’est donc pas tard pour faire le bon choix.

“Le Fou”