LA SEMAINE DE RAOGO :

COUP DE CŒUR

Journée de salubrité à Rood-Wooko : bravo aux initiateurs !

Les commerçants du grand marché de Ouagadougou, Rood-Wooko, sous l’égide de l’Agence du développement économique urbain, ont organisé une journée de salubrité le 24 mars 2019, dans l’enceinte dudit marché, sous le thème : « Zéro emballage, zéro carton sur les toits et dans le marché ». L’objectif recherché est de minimiser les risques d’incendies et d’assurer une bonne hygiène des lieux à la fois pour les commerçants eux-mêmes et leurs clients. Il s’agit là d’une très belle initiative qui mérite d’être inscrite dans la durée quand on sait que, le plus souvent, nos marchés ne sont rien moins que des poubelles. Bravo donc aux initiateurs !

COUP DE GUEULE

Attaques terroristes au Burkina : non à la violence aveugle !

Après les attaques dirigées contre les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les attentats aux cadavres piégés, les forces du mal on développé d’autres stratégies. Il s’agit d’enlèvements suivis d’assassinats. Et comme si cela ne suffisait pas, ils déposent maintenant des mines sur les routes, faisant sauter des cars de compagnies de transport en commun. Le dernier cas en date a eu lieu, le 26 mars 2019, sur l’axe Bourzanga/Djibo. Pourquoi une telle violence aveugle ? En tout cas, c’est à croire que certains ont une pierre à la place du cœur si fait qu’ils prennent du plaisir à se repaître du sang des autres.